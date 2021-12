Médico abusó de una paciente a la que atendía desde su nacimiento

Un pediatra fue condenado por abusar de una joven de 21 años, a quien atendía desde que tenía 15 días de vida.

La Cámara de Casación porteña confirmó la condena a dos años de prisión en suspenso y prohibición de ejercer la medicina contra el médico de apellido Volcovich.

El octogenario fue condenado además a realizar un tratamiento "psicológico y/o psiquiátrico".

Los jueces Jorge Rimondi y Horacio Días, confirmaron la sentencia de primera instancia. Sin embargo, todavía falta la instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El caso

El pediatra estaba acusado de haber abusado de su paciente en el 2014 en el interior de una finca ubicada en la Ciudad de Buenos Aires donde el individuo poseía su vivienda y consultorio.

Los abusos consistieron en "tocamientos inverecundos en sus senos y su zona genital sin su consentimiento".

"La damnificada concurrió a ese domicilio, donde el imputado –quien fuera su médico de cabecera desde que tenía 15 días de vida- reside y posee su consultorio, con el objeto de buscar unas recetas para su madre", sostiene la acusación.

Durante una charla, la joven le dijo que estaba padeciendo dolores en la zona lumbar por lo que el médico "le sugirió que se recostara en la camilla y acto seguido comenzó a revisarla".

"El médico colocó el estetoscopio por la zona del pecho y senos, incluso por debajo del corpiño, al tiempo que le preguntaba ‘¿Esto te molesta o te excita?’", sostiene el texto oficial.

Acto seguido, le preguntó si "era fría en la cama", le pidió que se levantara de la camilla y "comenzó a palparle desde atrás el cuello, la espalda y las nalgas, continuando con la pregunta ‘¿Te molesta o te excita?’", según detalla el fallo judicial.

Luego, le dijo a su paciente que era "muy atractiva", que estaban solos y le dio un beso en la mejilla. Allí, el médico "introdujo su mano por debajo del pantalón que vestía, como así también de su ropa interior, y le tocó la zona genital, para consultarle una vez más ‘¿Esto te excita?’".

Luego de lograr salir del consultorio, la joven formuló la denuncia.

"Me acaba de pasar algo feo. Cuando salgo te llamo. Quiero llorar. Estoy en el médico. Me siento re mal. Es horrible esto. Me doy asco te juro. Están mis papás acá en mi casa. Los dos llorando", le comentó la víctima vía mensajes a su novio. Estos textos fueron utilizados como pruebas.