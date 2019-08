En Mendoza los estatales no recibirán el bono anunciado por Macri

En horas de la mañana de este miércoles, el presidente Mauricio Macri anunció nuevas medidas económicas. Entre ellas, el mandatario anunció la entrega de un bono de $5 mil para los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales.

Luego de la emisión del mensaje grabado en Olivos, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, aclaró que este plus no va a ser percibido por trabajadores de Mendoza, porque los empleados de la provincia cuentan con la “cláusula gatillo” que les permite actualizar su salario en base a la inflación. Esto significa, que no han perdido poder adquisitivo con los incrementos aplicados.

El funcionario destacó que "en Mendoza el empleado público puede tener tranquilidad” y que "si la inflación sube, se les paga". E hizo extensivo el mensaje de tranquilidad, asegurando que todos los acuerdos paritarios que se firmaron sin tomar la deuda, se cumplirán.

Por último, opinó sobre la gestión anterior: “Aún con la mala situación económica, administrando bien la provincia sobra la plata. No me explico años atrás cómo en un contexto que era más favorable, se endeudaron tanto”.

