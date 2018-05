Zidane dejó de ser el técnico del Real Madrid

COMPARTIDOS: 0

El entrenador francés oficializará en los próximos minutos, a través de una conferencia inesperada, que terminará con una excelente campaña en el Real Madrid luego de obtener la tercera Champions League en el lapso de dos años y medio como técnico merengue.

El ahora ex técnico merengue brindó una conferencia de prensa sorpresiva en las primeras horas de este jueves donde sin previo aviso anunció que se distanciará del club español.

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo del entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle un poco lo que pensaba y creo que es el momento para todos" declaró Zinedine Zidane.

El DT trajo a la memoria la sensación desagradable que atravesó cuando su equipo no atravesaba un bue momento y recibió muchos silbidos e insultos por parte de la gente madridista a mitad de temporada y consideró que "Hay momentos complicados donde puedes decir: todavía soy la persona adecuada. Pero de los momentos duros no me olvido. Hay momentos bonitos, y acabamos con uno espectacular ganando la tercera Champions League, pero hay algunos complicados en la temporada y eso sí te hace reflexionar".

