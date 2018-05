Picante: el "Matador" criticó la Seleción Argentina de Sampaoli

Más allá de la victoria de ayer de la Seleccion Argentina 4 a 0 frente a Haiti en la Bombonera, el cordobes cargo contra los dirigidos por Sampaoli. Habló sobre el "dilema" de Messi en la Seleccion, se descargó contra Higuain y dejó en claro que sucedera si el conjunto nacional no tiene una buena performance en Rusia.

"Si la Selección va bien, aplaudiremos todos. Y si les va mal, los putearemos como hacemos siempre" fue lo que lanzó el campeon del mundo en el mundial de 1978.

Al expresarse sobre el equipo comentó: ¿Con quién va a rodear Sampaoli a Messi? Con los mismos de siempre. En menos de 15 días no va a conseguir el funcionamiento perfecto del equipo". Contundente a la hora de decir como se armara tacticamente la Seleccion frente a los rivales.

A la hora de hablar especificamente de Messi, el cordobes tiró : "El problema de Messi en Argentina es que tiene que jugar de 1 y de 11. En Barcelona juega de tres cuartos de cancha para adelante. El problema es que en ahi disfruta jugando. Y venir a la Selección es un sacrificio" polemizó Kempes.

Sampaoli no se salvó de las opiniones del ex delantero que dijo: "Sampaoli no quiere cambiar por temor. Sampaoli tiene que morir con la de él. Sabe que si le va mal lo van a echar igual, no tiene que tener miedo a cambiar".

Respecto a Higuain, criticó diciendo "¿Por qué va a arrancar Higuaín? Si Agüero entró e hizo un gol. Y me hubiese encantado que estuviera Icardi".

