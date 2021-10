Nieri: "No dar roll over es no dar la posibilidad de administrar esa deuda"

Con la mira puesta en el empleo, la economía y la innovación, se realizó este jueves el 5° Foro Industrial de Mendoza. Economistas dieron su mirada relacionada con desafíos laborales, competitividad y desarrollo para la provincia, en el Park Hyatt.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja y la presidenta en ejercicio de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Patricia Ortiz. También disertó el gobernador, Rodolfo Suarez.

En diálogo con FM 91.7, el ministro de Hacienda Lisandro Nieri habló del evento, pero también de la reciente media sanción que obtuvo el paquete de las tres leyes económicas para el año próximo.

"Me tocó presentarlo el 30 de septiembre", comenzó, advirtiendo que en su momento no recibió críticas, opiniones ni sugerencias: "Me animo a decir que no lo han leído al proyecto".

“Ese presupuesto no ha tenido lamentablemente ni siquiera una lectura de La Cámpora, la oposición. Es lamentable, están en Frente de Todos, porque se oponen al orden fiscal. Nos alejan del mundo", aseveró.

La discriminación de votos en las tres leyes se repartió en 28 votos a favor y 20 en contra. Lo único que no fue aprobado es el roll over que acompañaba el proyecto.

¿Deuda heredada?

Respecto a las acusaciones de endeudamiento realizadas por la oposición, que apuntan principalmente contra la gestión de Alfredo Cornejo, Nieri sugirió volver la mirada hacia el Gobierno de Francisco Pérez, en 2015: "Se gastaba mucho más de lo que ingresaba, no se pagaba a los proveedores, ni a los empleados, no se le pagaba a los municipios, se malversaban fondos. Hoy estamos al día con todo".

“La deuda era 1.487 millones de dólares a diciembre del 2015. Esa es la deuda que entregó el desastre Jaque-Paco Pérez. Hoy es 1.173 millones, 21% menos. Basta de enunciados absurdos. El Frente de Todos nos ha agotado", agregó.

Frente a esto, remarcó: "No dar roll over es no dar la posibilidad de administrar esa deuda. El desastre es doble, primero nos endeudaron, primero los mil millones de deuda en los ’90 con el tema de los bancos, luego una crisis 2008-2015 fiscal. Pero La Cámpora no tiene autocrítica de eso, entonces va a seguir. Es más, yo creo que si alguna vez fueran gobierno otra vez, en Mendoza van a cometer el mismo desorden porque no tienen autocrítica".

También señaló la "distribución discrecional per cápita de Mendoza", que siempre tiene a la provincia en el puesto número 24: "Somos la provincia que menos recibe".