ANSES | ¿Hay nuevas inscripciones al plan Mi Pieza?

En los últimos días volvió a resonar la posibilidad de que abran nuevas inscripciones al plan Mi Pieza, que permite acceder a un subsidio de hasta $240.000 para arreglar la vivienda.

Ya se sabe que próximamente habrá un nuevo sorteo, pero la duda surgió para todas aquellas personas que no alcanzaron a anotarse la primera vez. Qué pasa realmente con el plan y qué requisitos hay que cumplir.

¿Cuándo es el segundo sorteo de Mi Pieza?

El segundo sorteo se realizará el miércoles 8 de diciembre y, al igual que la primera vez, se espera repartir subsidios a unas 25.000 mujeres que se hayan anotado en el plan.

Cabe recordar que la primera vez se inscribieron miles de personas y ya se había anticipado que se tendría que hacer sorteo para poder otorgar el subsidio.

¿Hay que inscribirse de nuevo?

No, todas las mujeres que se anotaron la primera vez pero no salieron sorteadas, no necesitan volver a inscribirse porque ya están en la base de datos y participan del segundo sorteo de manera automática. Si deberían hacerlo quienes quieran acceder por primera vez.

¿Van a lanzar nuevas inscripciones para Mi Pieza?

Esa es la gran pregunta de la semana. Si bien algunos medios afirmaron que se abre una segunda convocatoria, la realidad es que todavía no se informó oficialmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, aunque existe una buena posibilidad.

Muchas beneficiarias empezaron a recibir el mensaje de texto confirmando que participan de manera automática en el segundo sorteo y, además, afirma: "Cuando abra nuevamente la inscripción, no será necesario que vuelvas a inscribirte". Esto indicaría que sí se habilitará de nuevo el formulario de inscripción.

Sin embargo, se deberá esperar a que lo confirme Desarrollo Social y la página oficial de Mi Pieza, ya que actualmente todavía afirma que las inscripciones están cerradas. En ese sentido, no hay una fecha exacta de segunda inscripción, pero seguramente será informado en antes del próximo sorteo.

Plan Mi Pieza: requisitos

En el caso de que habiliten la inscripción, los requisitos son:

Ser mujer

Ser mayor de 18 años

Vivir en un barrio popular que esté en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Tener el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP

CÓMO SABER SI VIVÍS EN UN BARRIO POPULAR

¿Es compatible con planes sociales?

Sí, Mi Pieza es compatible con todas las prestaciones sociales, como AUH, Potenciar Trabajo, Acompañar, pensiones, entre otros. Incluso también pueden acceder personas que trabajan en blanco y monotributistas, e independientemente de si son dueñas de la vivienda o inquilinas, siempre y cuando cumplan con los requisitos anteriores.

Mi Pieza inscripción 2021

Primero hay que obtener el Certificado de Vivienda Familiar en Mi ANSES. Una vez que la persona cuenta con la documentación y siempre que cumpla los requisitos, debe seguir estos pasos:

1) Entrar a la página oficial de Mi Pieza y seleccionar en el inicio el botón verde que dice "inscribite".

2) Hacer click en "ir al formulario".

3) Seguir los diferentes pasos. El primero es la validación de identidad y cumplimiento de requisitos. Se solicita nombre y apellido, número de DNI, número de trámite que figura en el documento, sexo y fecha de nacimiento, Luego, hacer click en "verificar datos". Así hay que seguir con el resto de los pasos hasta finalizar el formulario de inscripción.

En la siguiente nota te dejamos el paso a paso completo.

IMPORTANTE: hay que recordar que todavía no pueden inscribirse, ya que por el momento está cerrado el formulario. Sí se puede consultar el listado de ganadoras y cómo se puede usar el dinero del subsidio.

¿Cómo saber si salí sorteada en Mi Pieza?

En la página argentina.gob.ar, dentro del área de Desarrollo Social y luego Mi Pieza, está publicada la lista de ganadoras, donde se puede consultar y también descargar los resultados. Para saber si ganaste, podés seguir estos pasos:

1) Entrar a la página y hacer click en "nómina de ganadoras".

2) Ingresar número de documento, número de trámite (figura en el DNI y son 11 dígitos) y sexo que figura en el mismo.

3) Hacer click en "buscar" y consultar el listado.

CONOCÉ SI SALISTE SORTEADA ACÁ

¿Cuánto se deposita?

Se otorga un financiamiento que va de $100.000 a $240.000 según el proyecto. Se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación. Si no se completa la obra, estarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Se puede realizar:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

¿Cuándo se acredita el subsidio?

En noviembre ya se están pagando los diferentes montos a las ganadoras. Se hace de forma progresiva y no hay un cronograma de pagos, por lo que es importante hacer dos cosas:

1) Bajar y usar la aplicación Mi Pieza que, aunque ha registrado demoras, en donde se da aviso en qué etapa están del programa (muchas están en la segunda y otras en la tercera). Además es donde se debe comprobar que estás avanzando con la obra en la vivienda y vas a tener otras notificaciones importantes. El uso de la app es obligatorio.

2) Consultar el saldo de la cuenta que informaste para recibir el pago, ya sea en el cajero o homebanking.

DESCARGÁ LA APP MI PIEZA ACÁ

¿Se puede retirar el efectivo?

Sí, pero sólo el 60%. Primero se debe usar el 40% con la tarjeta y luego, el 60% restante se podrá retirar en efectivo para pagar los gastos relacionados, por ejemplo la mano de obra que llevará a cabo la construcción (albañil, gasista, plomero, etc.).

También, por cualquier problema o consulta podés contactarte con el siguiente formulario para recibir ayuda.

CONSULTÁ CÓMO GASTAR EL DINERO ACÁ

¿Tengo que devolver el dinero por mes?

No, porque no es un crédito, así que no requiere devolución. Pero sí tiene sus requisitos y controles a cumplir. La persona que reciba esta ayuda económica debe gastar el 40% en materiales de construcción mediante débito y además demostrar el avance de la obra en la vivienda.

Si no se cumplen esos pasos, no cobrará la segunda cuota del plan y no podrá participar de futuros proyectos.