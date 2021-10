Plan Mi Pieza | Cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Con el lanzamiento del nuevo plan Mi Pieza, miles de mujeres ya pueden inscribirse y empezar el proceso que les permita arreglar o ampliar su vivienda mediante un subsidio para la compra de materiales y mano de obra y así mejorar su espacio habitacional.

Para hacerlo, hay diferentes pasos a seguir y requisitos que cumplir. En esta nota te dejamos todo lo que tenés que saber sobre el nuevo programa de financiamiento.

Plan Mi Pieza: requisitos

Ser mujer

Ser mayor de 18 años

Vivir en un barrio popular que esté en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Tener el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP

¿Cómo saber si vivo en un barrio popular de RENABAP?

Primero hay que saber si el barrio está considerado dentro del listado de barrios populares. Para ello se puede consultar el mapa oficial o el listado completo con todos los datos, donde también se puede buscar por palabra clave o provincia en todo el país.

¿Sólo pueden acceder mujeres?

Sí, el programa está destinado sólo a mujeres, cis o trans, según indicó el Gobierno Nacional a través de la página oficial. Pueden ser trabajadoras registradas o no, pueden ser dueñas de la vivienda o inquilinas e incluso no hay necesidad de que figuren como responsables de hogar.

Pero es indispensable figurar en el Certificado de Vivienda Familiar. En el caso de no aparecer o que la familia no haya sido encuestada, se debe hacer la actualización en Mi ANSES o registrar la vivienda para ser encuestada y así obtener el certificado.

¿Es compatible con otros planes y con el trabajo registrado?

Sí, las beneficiarias pueden tener trabajo registrado y también es compatible con todas las prestaciones sociales, incluido Potenciar Trabajo. Esto quiere decir que AUH, AUE y también la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF pueden anotarse en el programa Mi Pieza.

Recordemos que este plan es un subsidio para mejorar la vivienda, por lo cual es ajeno a las asignaciones o planes sociales de ayuda económica que reciban.

¿Cómo acceder a Mi Pieza?

Primero hay que obtener el Certificado de Vivienda Familiar en Mi ANSES. Una vez que la persona cuenta con la documentación y siempre que cumpla los requisitos, debe seguir estos pasos:

1) Entrar a la página oficial de Mi Pieza y seleccionar en el inicio el botón verde que dice "inscribite".

2) Hacer click en "ir al formulario".

3) Seguir los diferentes pasos. El primero es la validación de identidad y cumplimiento de requisitos. Se solicita nombre y apellido, número de DNI, número de trámite que figura en el documento, sexo y fecha de nacimiento, Luego, hacer click en "verificar datos". Así hay que seguir con el resto de los pasos hasta finalizar el formulario de inscripción.

En la siguiente nota te dejamos el paso a paso completo.

¿Qué hago después de la inscripción?

Una vez que se completó la inscripción deben descargar la aplicación gratuita para celulares Mi Pieza Argentina e iniciar sesión luego de las 72 horas, ya que es el tiempo que se demora para habilitar el ingreso a la app. Para entrar hay que colocar número de DNI como usuario y número de trámite que figura en el documento como contraseña (sólo los primeros 11 números).

Ahí las usuarias van a poder ver detalles, fecha del sorteo, resultados del mismo y cómo continuar la obra, entre otras cosas. Esto es porque si son más de 25.000 inscriptas se realizará el sorteo para otorgar el subsidio.

¿De cuánto es el subsidio?

El financiamiento va de $100.000 a $240.000 según el proyecto.

El dinero se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación. Si no se completa la obra, estarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Se puede realizar:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

En el caso de no tener una cuenta bancaria, desde Mi Pieza se abrirá una en un banco público (por lo cual será gratuita), para depositar el dinero. Si tenés cuenta bancaria, se puede informar para recibir allí el subsidio, siempre y cuando sea la persona titular.

¿Tengo que devolver el dinero por mes?

No, porque no es un crédito, así que no requiere devolución. Pero sí tiene sus requisitos y controles a cumplir. La persona que reciba esta ayuda económica debe gastar el 40% en materiales de construcción mediante débito y además demostrar el avance de la obra en la vivienda.

Si no se cumplen esos pasos, no cobrará la segunda cuota del plan y no podrá participar de futuros proyectos. Además, en la página oficial se encuentra el siguiente formulario de contacto para pedir más información y sacarte todas las dudas.