Un empresario creó una web para encontrar a la novia ideal: los requisitos

Un exitoso empresario de internet creó un sitio web para conseguir novia. Según reveló el hombre, de 41 años, nunca tuvo sexo.

Se trata de Daniel Piechnick, inversor y diseñador de juegos de Adelaida, capital de Australia Meridional. "Soy una persona segura, positiva y extrovertida. Me encanta hacer reír a la gente. Mi sentido del humor puede ser mi mejor característica, pero sé que no lo transmito en este perfil. Puede ser un bono extra para más adelante, cuando empecemos a hablar", indica en su autodescripción.

De manera seguida, aclara que no es "un bicho raro e incómodo que nadie quiere o alguien que tiene problemas sociales".

"Dadas las circunstancias, se te podría perdonar que pensaras precisamente eso, así que no me importa aclarar. He tenido más que mi parte justa de interés de las mujeres en mis círculos sociales, si eso sirve de indicador. Soy muy normal y sensible en todo lo que te gustaría, pero interesante en otros aspectos", remarca el empresario.

Lo cierto es que Daniel no busca a cualquier mujer como pareja, busca a la "ideal" para él, lo cual se torna un poco más complicado. Sucede que el australiano quiere hallar a una compañera que tampoco haya experimentado relaciones sexuales.

Daniel explicó en un video que desea encontrar a una mujer que haya pasado su vida enfocada en su carrera y que se esté guardando para cuando sea "el momento adecuado". Sin embargo, con el tiempo se ha dado cuenta que "ya nadie hace eso".

Si bien asegura tener muchos contactos regularmente, remarca que muchas candidatas tampoco cumplen con ser "intelectuales o académicas".

"Si me escribes un mensaje o correo electrónico breve y bien escrito, es muy probable que me interese. No estás compitiendo contra una horda de otras mujeres. Tendrás mi atención", especifica el inversor.