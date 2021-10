Facebook Protect: qué es y para quiénes es obligatorio activarlo

A lo largo de esta semana, cada vez más usuarios de la red social Facebook están recibiendo un mail oficial de la compañía en el que se les pide activar una función de seguridad llamada Facebook Protect. Según detalla el texto, la aceptación de esta medida es obligatoria y debe hacerse antes del 30 de octubre, aunque la fecha puede variar según el día de recepción del e-mail.

Lo primero que se pone de manifiesto es que el mensaje no ha llegado a todos los que usamos Facebook, por lo que se intuye que esta herramienta de protección está diseñada para perfiles específicos. En efecto, el escrito dice expresamente: "Tu cuenta tiene el potencial de llegar a muchas personas, por lo que requerimos una mayor seguridad. Creamos Facebook Protect, un programa de seguridad avanzado, para ayudar a proteger cuentas como la tuya".

Al parecer, Facebook está pidiendo activar Protect a las cuentas verificadas, es decir, perfiles identificados como influyentes para sus seguidores o comunidades. Dentro de este grupo podrían entrar periodistas, políticos, creadores de contenido, figuras públicas y otros personajes con cierto nivel de exposición que, según interpretan desde la red social, necesitan medidas de seguridad más estrictas ante posibles hackeos o filtrados de información.

Qué es Facebook Protect

El origen de Facebook Protect se remonta a 2019, cuando la empresa ofreció esta función a funcionarios, candidatos y agencias gubernamentales en la víspera de las elecciones federales en Estados Unidos. En teoría, la herramienta ayudaría a proteger estas cuentas y a sus dueños con medidas de seguridad avanzadas, tales como la autenticación en dos pasos y un sistema de detección de amenazas de hackeo.

Ahora, Facebook ha decidido transmitir confiabilidad a los usuarios que considera influyentes, pero no sólo en EEUU, si no en todo el mundo. La razón de esto no puede ser otra que las recientes caídas masivas de sus sistemas, sumado a las constantes polémicas de filtración de datos y falta de ética en políticas empresariales.

¿Es obligatorio activar Facebook Protect?

"Tienes que activar Facebook Protect en tu cuenta antes del 30 octubre 2021. Si no lo activas, se bloqueará tu cuenta hasta que lo hagas" es lo que dice el e-mail que llegó a los usuarios esta semana. Por lo tanto, se podría decir que es obligatorio activar Facebook Protect.

De cualquier manera, hacerlo no es para nada complicado, ya que los receptores disponen de un botón de activación que los guía por los pasos correspondientes. Una de las etapas para activar este sistema es seleccionar un método de protección avanzada.

En el correo, Facebook especifica que ha verificado las condiciones de seguridad de acceso a la cuenta y se pone a disposición de los usuarios para resolverlas. Esto podría implicar, por ejemplo, cambiar la contraseña por una más segura o aportar más información personal como país de residencia, nombre y apellido completos, etc.