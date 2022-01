El robot hiperrealista Ameca conversó y se sacó fotos con gente

El robot humanoide Ameca tuvo su primer encuentro con personas durante la muestra internacional de tecnología CES 2022, celebrada este 5 de enero en Las Vegas, Estados Unidos. Los videos de quienes pudieron interactuar durante un momento con el fascinante prototipo se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo sus rasgos y respuestas se acercan cada vez más a los humanos.

El androide fue desarrollado por la empresa británica Engineered Arts, que en diciembre del año pasado compartió algunas filmaciones impresionantes de los avances conseguidos en sus expresiones.

Esta vez, Ameca no sólo volvió a sorprender con sus reacciones faciales hiperrealistas, sino que además escuchó atentamente las preguntas de algunas personas y les respondió con sorprendente rapidez y solvencia.

Como se puede ver en las grabaciones, el robot sigue con la mirada a quienes le dirigen la palabra y construye genuinas conversaciones con sus respuestas. Una de las escenas que trascendieron fue la del pedido de una joven que le pidió sacarse una foto. "Hola, claro que puedes. A la cuenta de tres", le dice, previo a hacer ella misma el recuento y coronarlo con una sonrisa ante la cámara.

En una entrevista con la agencia AFP a propósito del evento, el director de operaciones de EA Morgan Roe explicó que diseñaron a Ameca para que sus movimientos se parezcan lo más posible a los de las personas. "Los humanos son muy complejos, por lo que hacer un robot exactamente igual que un humano es casi imposible. Pero si lo hiciéramos, no te asustaría porque asumirías que es un humano", ironizó.

En otro de los videos tomados por el público de la exposición en Las Vegas, se puede ver cómo el robot mantiene una conversación con un hombre que le pregunta por sus gustos musicales. "Mi canción favorita es All By Myself" responde Ameca, a lo que el sujeto replicó con un pedido de interpretación de la pieza.

"No creo que pueda hacerlo, no hoy. Ya no puedo cantar, pero puedo hacer taichi", propone, ante la insistencia del espectador. Por último, muestra sus habilidades en el arte marcial.