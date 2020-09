"¡Liberá al Presto carajo!" Protesta con insultos a Cristina Kirchner abajo de su departamento

"¡Cínica! Que hoy no te metamos presa, no significa que en 10 no te vamos a enterrar en una celda y perdamos la llave..." vociferaba un joven mientras el resto de los presentes lo aplaudían. Entre gritos e insultos, el manifestante exigió la liberación de Eduardo Prestofelippo, el youtuber y periodista que fue detenido esta tarde tras su imputación por el delito de amenaza a la vicepresidenta.

Cerca del mediodía de hoy se conoció el allanamiento y la detención de Prestofelippo por parte de la Policía Federal en Córdoba, ciudad donde reside. El mismo está imputado por los delitos de amenaza e incitación al odio y la violencia, a raíz de publicaciones de Twitter en las que afirmaba que la vicepresidenta "no saldría viva de este estallido social".