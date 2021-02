Polémica en ascenso por la vacunación de políticos en Santa Cruz

En plena campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, crece la polémica en torno a la prioridad dada a algunos políticos y famosos.

Tal fue el caso del diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez (54), del Frente de Todos, que fue inoculado recientemente en El Calafate, pese a no ser personal esencial.

“Ojalá fuera un diputado solamente, sería un hecho aislado y accidental", lamentó Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz de la UCR, en diálogo con El Interactivo.

Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz.

Puntualmente frente al caso de Vázquez, Reyes advirtió que fue una muestra de "cobardía" y que otra de sus pares, Mariana Zuvic, ya pidió "la suspensión por inhabilidad ética y moral".

"Es sistemático en Santa Cruz (el acceso de los políticos a la vacuna), como es el saqueo, el robo. Antes eran otras cosas, ahora es la vida. Ahora se nota más, pero Alicia Kirchner quiere entregar, desmarcarse, entregar a esta gente como que fueron los desordenados, el ministro de Salud también. Pero lo cierto es que el sistema integrado del sistema sanitario argentino, que es donde se cargan las vacunas, está siendo falseado en Santa Cruz", aseveró.

En tanto, contó que está pidiendo la intervención de un fiscal y la revisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Hay muchos militantes, empleados municipales, gente que no debería acceder a este beneficio y que hoy en las redes sociales de mi provincia están agradeciendo a Alberto, a Alicia con los dedos 'en V', sin darse cuenta que ponen en juego la vida de gente de salud, personal vulnerable, personal estratégico, enfermeros y adultos mayores", reforzó.

"No puede ser que nosotros como oposición tengamos que controlar, no tenemos acceso directo, han surgido trascendidos y pantallas pero no tenemos ingreso directo. Por eso estamos pidiendo información", agregó.

Aseguró que no se trata de "una falta administrativa sino que son delitos". "El Estado de Santa Cruz demandó a los jubilados por haber hecho una pintada en un obrador, pero no tiene el coraje de salir a denunciar los delitos penales que suceden. Claramente es malversación y si el ministro (de Salud) lo encubre".