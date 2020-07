Los principales dirigentes de la oposición repudiaron este sábado los dichos del intendente de José C Paz, Mario Ishii, quien fue registrado en un video mientras le decía a un grupo de empleados municipales que los tenía que cubrir cuando "están vendiendo falopa con las ambulancias" de la comuna y tras la difusión de estas imágenes, un fiscal de San Martín decidió iniciar una causa de oficio por "averiguación de delito".

Ishii fue filmado hace un mes mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud y que pedía mejores condiciones laborales.

"¿Derribar bunkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos este no es el camino", señaló en su cuenta de Twitter el diputado nacional Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

Por tanto, la presidenta del PRO Patricia Bullrich se expresó en la misma red social: “Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele”

"La venta de estupefacientes es un delito grave, el encubrimiento también. Esperamos que el gobernador (Axel) Kicillof tome medidas y el intendente de José C. Paz renuncie. La justicia debe investigar a todos los implicados", señaló diputada nacional por la UCR Karina Banfi en las redes sociales.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, encabezado por Alfredo Cornejo, solicitó la inmediata intervención de la Justicia para que "investigue los gravísimos dichos" de Ishii.

Mario Ishii salió a defenderse

El intendente de José C, Paz aclaró hoy que sacaron de contexto sus dichos en el video divulgado, y precisó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", se defendió el funcionario, y aclaró: "Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área" de Salud, al dialogar esta mañana con radio Mitre.

Ante las repercusiones de sus dichos, Ishii explicó que "tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa" y lamentó que "esa frase sea inadmisible".

En esa línea, pidió que "vean todo el video, no solo 40 segundos", e insistió: "Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar".

"No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta", y remató: "Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga".