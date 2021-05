Fernández no descarta un DNU con mayores restricciones

Haciendo un balance de su gira por Europa y planteando sus desafíos futuros, el presidente Alberto Fernández dio una reciente entrevista a un medio porteño y en la que adelantó su visión al respecto.

Gira por Europa y encuentro con la directora del FMI

El acuerdo que busca Argentina con el Fondo Monetario Internacional, tuvo un importante avance en la reunión que se produjo en Roma, entre el presidente argentino y Kristalina Georgieva.

"Es un balance claramente positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI, la necesidad de que nos acompañe en aquellos que nos preocupa: tratar de buscar más tiempo en los plazos de pagos; eso va a demandar más tiempo pero insistimos en plantearlo", destacó en recientes declaraciones el mandatario nacional.

Fernández dijo que propuso al FMI la necesidad de "revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio". "Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina cuando tomó el crédito", sostuvo el presidente y agregó que "como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres".

La propia titular del FMI admitió que las políticas internas que rigen en el FMI para préstamos a países -muchas de ellas se configuraron tras la Segunda Guerra Mundial- merecen ser actualizadas. En ese aspecto, Fernández dijo que “el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas para los países”.

Otro de los encuentros más destacados que tuvo Fernández en el Viejo Continente, fue con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.

Fernández resaltó que fue la “primera vez” que pudo hablar “cara a cara con un representante” del Gobierno de Joe Biden. ”No tenemos muchas diferencias porque nuestra decisión en ayudar a sostener el proceso de cambio climático para revertir los efectos nocivos que vemos es absolutamente igual a la de ellos”, agregó al respecto.

En cuento a su reunión con el Sumo Pontífice en el Vaticano, Alberto Fernández dijo: ”Con la amabilidad que siempre tiene para conmigo, agradecido porque me ayuda a pensar y reflexionar de otro modo con una mirada sumamente moral y que en los tiempos que vivimos, la economía debe revisar ese contenido moral que ha perdido con el correr de los años”.

Los precios internos en Argentina

Algo que desvela al mandatario nacional, según sus propias declaraciones, son los aumentos marcados de los precios de los alimentos, materias primas y productos que se fabrican en la Argentina.

"Me preocupa mucho el aumento de los precios y vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa porque es inexplicable", dijo anoche Fernández en diálogo con los medios y agregó: "Celebro que la Argentina exporte carne, pero no que los argentinos paguen lo que pagan por la carne".

"Celebro que las alimenticias ganen plata, pero no que las ganancias sean desproporcionadas, porque si alguien gana mucho y otro pierde mucho eso no es una sociedad, es una estafa", advirtió.

Coronavirus y restricciones en Argentina

Otro de los temas que el presidente argentino no soslayó en la reciente entrevista que dio, fue el de la ley de emergencia COVID-19 que ingresó al Congreso. En torno a esto opinó que si dicho proyecto no es sancionado en la ‘casa de las leyes’, la “única alternativa” será que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “vuelva a poner en vigencia las restricciones” para mitigar los contagios de coronavirus.

Fernández enfatizó que las restricciones “son muy necesarias”.

“No estoy en contra de la libertad de nadie, solo digo lo que la ciencia aprobó y aplico los recursos que la ciencia aprobó", reflexionó el presidente al tiempo que criticó a la oposición: "Si yo hubiera propuesto las clases presenciales estoy seguro de que hubieran salido a pedir que cerremos todo".

“En muchos lugares que renegaron de los cierres tienen un crecimiento de casos singular” dijo y pidió: “Quisiera que cada argentino entienda que no es que yo estoy empeñado con que los chicos no vayan a clases, es más, estoy muy dolorido”.

“Es mucho más efectivo dar las clases de modo presencial que por Zoom, todo eso lo entiendo” dijo y señaló que lo que desea que la sociedad comprenda es que, en este contexto, “las clases presenciales son un riesgo creciente”. “Esa es la experiencia vivida en todo el mundo y el resto es una discusión política”, concluyó.