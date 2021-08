Mason: "Si alguien con COVID-19 quiere ir a votar, nadie se lo va a impedir"

La Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo COVID-19 que será implementado en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse en septiembre de este año.

De esta forma, el protocolo sanitario que se aplicará en las jornadas de votación estará destinado a evitar aglomeraciones en las escuelas.

Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, indicó en declaraciones con El Interactivo (se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano) que "si una persona está cursando COVID-19 y quiere ir a votar nadie se le va a impedir".

Y amplió: “Habrá un gran operativo de carácter sanitario, como habitualmente vemos en diferentes lugares cuando uno concurre a espectáculos o cines y obviamente hay cambios que nos exige el nivel de emergencia sanitaria".

Dentro de los principales recaudos que se van a tomar está "la distancia social que vamos a tener que cumplir todos, el uso de tapabocas para todos, al presentar la documentación se le va a pedir al elector que se corra el tapabocas un instante para poder verificar su identidad".

Y continuó: "Vamos a tener alcohol en gel en todas las mesas, tendremos más locales de votación. Esto implica una organización, nominación de autoridades de mesa que hemos logrado que sean incluidas todas las autoridades dentro del plan estratégico de vacunación, lo cual nos da tranquilidad amplia en el sentido de que las personas más expuestas ese día, que son justamente las autoridades de mesa, que van a estar 12 horas trabajando tengan el amparo de la vacunación total en el caso de que puedan llegar hasta la segunda dosis o primera con los 14 días de inmunización".

En tanto, Mason explicó cómo será el protocolo que se implementará en el cuarto oscuro, ya que si una persona manifiesta síntomas de COVID-19 de igual forma se puede presentar para sufragar, "es su derecho y si quiere ir a votar nada se le va a impedir".

"El ciudadano va a poder ejercer su derecho a sufragio, el facilitador sanitario tomará en cuenta la contingencia, se va a realizar una sanitización en el cuarto oscuro donde va a sufragar, luego de lo que haga volverán a desinfectar".

"No le podemos impedir el derecho del sufragio, si usted me pregunta qué prefiere la Cámara Electoral, es que justifique la no emisión del voto. El código lo prevé, este sería un motivo de salud. Lo mismo para los que están en aislamiento por contacto estrecho, si mi esposa tiene coronavirus, yo estoy aislado en principio sería responsable que esa persona tampoco vaya a votar, pero en caso de que quiera ejercer su derecho no se le puede impedir", manifestó Mason.

Facilitador sanitario

El subsecretario de la Cámara Electoral explicó cuál es la función que cumplirá el Facilitador Sanitario: “Va a organizar desde el punto de vista sanitario y va a vigilar, supervisar el cumplimiento de lo que es la higiene del cuarto oscuro, mesas, organización de las filas, esperando tanto votar internamente como la fila externa", manifestó.

"Para este acto electoral donde nos vamos a movilizar más de 34 millones de argentinos lo debemos hacer con garantías sanitarias, usando mucho la responsabilidad social, todos somos responsables de ir a votar y es un derecho, nos tenemos que cuidar entre todos y cumplir los protocolos" cerró.