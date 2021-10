A Milei le pidieron sacar la bandera de su acto: '¿Acaso no soy argentino?'

A menos de un mes de su sorpresivo éxito en las elecciones PASO de septiembre, en las que logró posicionarse como tercer alternativa con su lista de precandidatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Milei decidió no perder tiempo y reactivar su campaña lo antes posible. Con los comicios definitivos de noviembre en la mira, organizó un ciclo itinerante de clases de economía dictadas por él mismo en distintos puntos de la capital.

En la mañana de este miércoles, el líder de La Libertad Avanza dictaba una cátedra informal ante cientos de jóvenes en Parque Centenario cuando fue interrumpido por una mujer que pasaba cerca. A los gritos de "¡Bajen la bandera argentina, libertarios!", la vecina distrajo al orador mientras desarrollaba sus ya conocidos argumentos económicos y confrontativos en contra de "la casta política".

Al notar que su audiencia se distraía por la intervención de la mujer, Milei detuvo su monólogo y se volvió hacia ella para responderle. "¿No puedo usar la bandera argentina? ¿Por qué no puedo usarla? ¿Es solo tuya la bandera argentina? ¿Vos sos la dueña? ¿No soy argentino?" retrucó el libertario, provocando la enervación de los asistentes.

Mirá el video:

Envalentonados por la respuesta del economista, la multitud presente entonó la ya conocida canción emblema de los adeptos a La Libertad Avanza: "Tiene miedo, la casta tiene miedo...".

No contento con eso, Milei pidió a su hermana, quien lo acompañaba a un costado del escenario, que proyectara su documento de identidad en la pantalla dispuesta para el evento. Acto seguido, agregó "Y si no fuera argentino, también podría abrazar la bandera argentina. ¿O acaso no tenemos un montón de extranjeros que les damos la bienvenida, los recibimos y abrazan la bandera argentina?".