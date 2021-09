Canale: "El voto en blanco nos empató, es fuerte"

Este 12 de septiembre se desarrollaron en la Argentina las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la actual diputada provincial por Cambia Mendoza, Josefina Canale, compitió junto a Rodolfo Vargas Arizu y cayó ante el binomio de Alfredo Cornejo-Julio Cobos.

Dentro de la interna, Cambia Ya se quedó con más del 9% de los votos. Al respecto, Canale expresó: “Lo de ayer fue muy David contra Goliat, pero queríamos armarnos, metimos un montón de gente que nunca había estado en política, la pusimos a jugar, empresarios, profesionales que realmente era la primera vez que participaron y dejaron todo en la cancha".

Y agregó que "como escenario nos hubiera convenido más uno de no tanto enojo con el Gobierno nacional. Para poner en claro, nos empató el voto en blanco, es fuerte".

La diputada provincia manifestó que "están contentos" por poner sobre la mesa temas que entendían no estaban en discusión, y recalcó que "no hay que subestimar a la gente que la está pasando realmente mal, está muy enojada".

Canale expresó que el temor que tenía era que fueran pocos los votantes por la pandemia, pero se mostró satisfecha con el 75% del padrón, al que consideró como "contundente" y resaltó que "hubo mucho voto en blanco", manifestó en declaraciones en FM 91.7.

Al participar de la interna dentro de Cambia Mendoza y si en algún momento tuvo la idea de abrirse rumbo y partir hacia otro partido, Canale indicó que "obviamente uno siempre quiere ganar por más, pero nunca estuvo la discusión del tema de ir por afuera".

Además sostuvo que, dadas las circunstancias que se viven, la idea siempre fue "fortalecer el Frente Cambia Mendoza, por eso jamás estuvo en discusión ir por fuera". Por eso, en lugar de pedir lugar en otro espacio, decidieron "jugar y armar una interna".

Sobre el voto de confianza que recibió Cambia Mendoza junto a los votos de Cambia Ya por parte de todos los mendocinos, Canale dijo estar "satisfecha con esto, enfrente teníamos a tres gobernadores y con muy buena imagen".

Para cerrar, la ex directora del Instituto de Juegos y Casinos expresó que "ayer realmente me fui a dormir con una enorme felicidad, miro a mis hijos que están creciendo, estudiando y tiemblo porque no tomen la decisión de irse de Argentina".

"Ayer me fui a dormir y pensaba que capaz estamos armando un país donde los jóvenes proyecten, me fui a dormir con esa enorme satisfacción y sabiendo que un grano de arena la pusimos en este espacio, eso es gigante".