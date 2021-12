El justicialismo mendocino se había mantenido prudentemente en silencio ante la virulencia de las exposiciones públicas de sectores empresarios, como la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y de aliados políticos en Cambia Mendoza, sobre el gobernador Rodolfo Suarez y su decisión de firmar Consenso Fiscal con el Gobierno nacional.

Una actitud que se rompió en las últimas horas, cuando dirigentes de peso del peronismo mendocino se han expedido en apoyo de la actitud del primer mandatario provincial de “acordar con la Nación sobre una herramienta fiscal muy importante, más allá de las diferencias que tienen ambos estados y que habla de madurez política e institucional”, remarcan desde la oposición local.

Al mismo tiempo, realizaron fuerte crítica a quienes, “sin conocer la actitud de Suarez y el porqué, priorizó los intereses de la provincia sobre cualquier especulación, para estampar la firma Mendoza ante la Nación”. En ese sentido, los misiles políticos apuntaron al PRO y su cabeza en Mendoza, Omar De Marchi, considerando “inoportuno el aprovechamiento político electoral hacia el 2023, en una cuestión que es muy delicada para el andamiaje económico y financiero de la provincia”, puntualizaron.

Uno de esos dirigentes que salió pisando fuerte el terreno de la política provincial, es el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, quien, en diálogo con El Ciudadano y, ante la pregunta sobre el análisis que hace de la firma del Consenso Fiscal y las críticas que recibió Suarez, dijo sin dar vueltas: “Mire, la verdad que no me sorprende, porque es la postura que siempre ha tenido el PRO, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Mendoza”.

Al solicitarle mayores precisiones, detalló: “Ellos, siempre reclaman institucionalidad, pero cuando les toca o se avanza institucionalmente como lo están haciendo hoy Nación y provincia, en el marco del nuevo Consenso Fiscal, hay una negativa. Creo, que acá es más que nada, se están mostrando intereses mezquinos y electorales. Es como que ya empiezan a verse algunas posturas cercanas al 2023, que, la verdad no tiene sentido que se expresen en esta oportunidad. Sin embargo, se muestran sin importar que hablan de su propio aliado político”.

Cuando se le preguntó si sus dichos apuntaban a Omar De Marchi, respondió enfáticamente: “Sí, sí por supuesto, él tiene ambiciones políticas como tenemos todos los que estamos en la política. Pero, creo que esas ambiciones netamente electorales deben expresarse más cercano al 2023”.

“Hoy Mendoza y el país tiene muchas cosas que resolver, creo que hoy, poder acordar de manera conjunta, más allá de las diferencias que existen entre la Nación y la Provincia, es algo muy importante, que me parece un sinsentido salir a criticar al Gobierno nacional y el provincial de manera tan dura”, puntualizó el legislador justicialista.

El ojo opositor

Otro punto que se le consultó al legislador es la estrategia provincial de negociación con el gobierno central en deudas con tres organismos nacionales, respondió: “Nosotros, a la hora de tratar el Presupuesto 2022, sabíamos que la provincia tiene en tesorería recursos suficientes como para ir resolviendo esta situación que usted me plantea”.

“Hoy, con todo lo que vemos y comprobamos, existen mecanismos a los cuales la provincia pueda acceder y poder regularizar esa situación frente a la nación y las deudas que tiene la provincia de Mendoza. A tal punto, que entendimos cuando tratamos las leyes de avalúo, impositiva y presupuesto, que no era necesario el roll over, por eso no se lo aprobamos. Existen otros elementos desde el punto de vista financiero para resolver la situación de deuda con la Nación”.

Profundizando su análisis, Gómez destacó: “Fíjese lo lejos que llegó la Provincia en esa negociación. Eso quiere decir que tiene alternativas que puede usar para arribar a un buen acuerdo con la nación. También quiere decir que no debe abusar de una herramienta (roll over) que se utiliza para ciertos y determinados casos. Lamentablemente, el Gobierno provincial a lo largo de toda su gestión, no solo de la actual gestión del gobernador (Rodolfo) Suarez , sino también de (Alfredo) Cornejo abusó de la mecánica del roll over. Hay que recordar que el año pasado, en una situación muy crítica, ligada a la emergencia sanitaria, se le dio la herramienta del roll over y no lo utilizaron. Entonces, creo que esa herramienta tiene que otorgarse en cierto y determinado momento”.

“Más allá de lo que le he expresado, quiero reiterarle que lo que está haciendo la Provincia con la Nación, en esa trascendente negociación de deuda, es muy importante. Es un avance que redundará en beneficio de toda la provincia, que no amerita críticas tan duras, como la propiciada por diferentes sectores, sobre todo el PRO, en la figura del Gobernador y del Gobierno nacional”, señaló con enojo el diputado Germán Gómez.