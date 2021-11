ARA San Juan: Macri presentó un escrito y pidió ser sobreseído

Cerca del mediodía de este miércoles, Mauricio Macri se presentó en los tribunales de Dolores en el marco de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan. El expresidente presentó un escrito y pidió ser sobreseído, en la audiencia ante el juez federal interino de Dolores, Martín Bava.

Macri se presentó antes de las 12 en el Juzgado Federal a prestar declaración indagatoria, en la causa por la que el fundador del PRO está imputado de haber ordenado maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los marinos del submarino hundido.

En una audiencia que fue más fluida que la anterior, en la que no funcionaba el sistema de red de computadoras, el expresidente volvió a escuchar la imputación en su contra y, luego, le leyeron el decreto a través del cual se le levantó el deber de confidencialidad que su defensa consideraba indispensable para poder afrontar la indagatoria.

Terminado la lectura, el juez le preguntó a Macri si iba a declarar, a lo se negó para dar paso a la presentación del escrito por parte de su abogado.



El magistrado, de todas formas, le ofreció al imputado leer el escrito, pero el exmandatario rechazó también esa alternativa con una ironía hacia el juez: "No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 (de noviembre)", con relación a las elecciones legislativas.

Los dirigentes del PRO Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, se acercaron a los juzgados de Dolores para darle su apoyo al exmandatario.



Tras la audiencia, que duró menos de una hora, el juez Bava quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Macri.