Una madre denunció que su expareja no le deja ver a su hija

Una joven madre radicó una denuncia contra su expareja por el paradero de la hija que ambos tienen en común, de dos años y 11 meses.

Esta historia tiene como protagonistas a dos abogados provinciales, siendo él muy conocido en el ambiente penal.

La palabra de la madre

De acuerdo a lo manifestado por la mujer, el lunes pasado le entregó la menor al padre con el compromiso de traerla de vuelta ese mismo día pero horas más tarde.

Esto no sucedió y por ello, la madre de la niña intentó hablar con su ex pero hasta el momento, luego incluso de algunas intervenciones judiciales, no puede reencontrarse con su hija.

“Radiqué una denuncia por el paradero de mi hija en la Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz porque ni él ni su familia contestaron llamados ni mensajes”, comentó la mujer a El Ciudadano.

A su vez, ella dijo que tanto la menor como su padre estaban en el departamento Tupungato, lugar hasta donde también se ordenó buscar a ambos.

Lo cierto es que, según afirmó la mujer, todavía sigue sin ver a su nena y tampoco puede llegar a un “acuerdo por régimen de visitas” con el hombre, a quien también denunció anteriormente por delitos como violencia de género o manipulación.

La palabra del padre

El abogado que acusado dio su versión de los hechos y primeramente afirmó que “la niña vive conmigo y con la madre pero todavía el juez no resuelve la medida por cuidado personal que presenté, el otro día ella me pidió una prohibición de acercamiento, yo la denuncié por violencia familiar porque me trataba mal y tengo pruebas”.

“Nunca ejercí actos de violencia contra ella pero si ella hacia mí, cuando se dictó la prohibición no la puedo llevar a mi hija al domicilio por lo que una jueza debe arbitrar los mecanismos para poder retirar y recibir a mi hija, todavía la jueza no resolvió”, añadió el letrado.

Por otro lado, el abogado habló de la denuncia que le hizo a su ex suegra. “Me quiso sustraer a mi hija y casi la choca un micro, la denuncié penalmente por tentativa de sustracción de menores”, señaló.