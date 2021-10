Gil Pereg: qué declararon los primeros tres testigos del juicio

Durante la jornada de este martes arrancó el juicio contra Nicolás Gil Pereg, acusado de asesinar a su madre y a su tía en enero de 2019 en una propiedad de Guaymallén. Luego de los alegatos iniciales, llegó el turno de los primeros testigos, que hicieron referencia a distintos momentos vinculados a la investigación.

El primero de los testigos en el juicio por jurado contra Gil Pereg fue el dueño del departamento que había alquilado la madre del acusado en su estadía en Mendoza, en 2019.

“Yo había alquilado un departamento por Booking en calle España a dos mujeres que venían como turistas. En un momento dado se acercó Pereg y un lunes me dijo que hacía dos días que no encontraba a su madre y que no le atendía el teléfono”, comentó el hombre.

“Me dijo que iba a ir a la Policía, no tenía incomprensión del idioma y hablaba perfecto el español”, agregó.

Por otra parte, el testigo reconoció que habló con él “cinco minutos mas o menos. Él solo buscaba a la madre y no actuó como gato en absoluto”, indicó.

Luego de este testimonio llegó el turno de un empleado de la Dirección de Búsqueda de Personas, donde Gil Pereg llamó para denunciar el paradero de su madre y su tía.

Entre sus dichos el hombre admitió haber participado del último allanamiento en el predio donde vivía Pereg, ubicado en calle Roca de Guaymallén. “Se hicieron excavaciones con personal de Bomberos y de la Municipalidad, y ahí se encontraron los cuerpos en una construcción donde habían tres habitaciones”, señaló.

Por otro lado, el testigo afirmó que en ese predio se hicieron también tareas de excavación y con perros de Escam. “Se demoraron varias horas en poder encontrar los cuerpos que estaban casi dos metros para abajo”, dijo.

A su vez, el hombre dijo que donde residía Pereg había “una cama, ropa, armas, una higiene de forma precaria y muchos gatos que andaban por todos lados”.

El tercer testigo fue José Vega, actual director de Investigaciones de la Policía de Mendoza. El funcionario dijo que el 14 de enero de 2019 se trasladó a Bermejo, Guaymallén, por el hallazgo de un cadáver.

“El primer conocimiento del caso por una denuncia de averiguación paradero de estas dos mujeres que fue recepcionado por la Patrulla Turística, lugar donde se acercó Pereg”, contó.

Vega indicó que en su momento se habían planteado si estas mujeres israelíes “habían sido víctimas de un atentado por su origen o víctimas de hecho delictivo, durante mucho tiempo Pereg fue testigo y víctima de este caso, pero llamaba la atención la precisión de los datos que él daba”.