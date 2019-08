Una riña entre vecinos terminó con una casa incendiada

Los vecinos del departamento de Las Heras se despertaron con el ulular de las sirenas de los bomberos, que llegaron a apagar un incendio en una vivienda aledaña. Ocurrió en 25 de mayo y San Luis, a un par de cuadras del cementerio municipal de la Capital.

El personal médico debió asistir a cuatro personas, que se encuentran fuera de peligro. Varias de ellas debieron escapar de la casa en llamas por los techos.

Quienes conocen la zona y la historia del lugar, aseguran que el incendio fue intencional tras una pelea entre dos familias. Una vecina dijo que el siniestro fue intencional: "Han estado a tiros toda la noche".

La principal Olivares, encargada del operativo. "El siniestro ya está controlado. Hay una 60% de afectación en la vivienda. Uno de los dueños fue trasladado al hospital".

La dueña de la casa relató: “Estamos bien, no hubo heridos. No sé a qué hora se desató el fuego, pero no quiero hablar”. Mientras que una, familiar de la dueña de la casa afirmó: “No sabría decirles cómo fue el incendio, me desperté y mire por la ventana y ya estaba todo el techo prendido por el fuego. Ya había agarrado todo. Aparentemente habría sido intencional”.

En el lugar hay tres dotaciones de bomberos y el fuego está controlado.