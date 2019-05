Entrevista a Sebastián Bragagnolo, precandidato a intendente de Luján

La mañana recién comienza, el centro del departamento luce bien y los transeúntes van apurados a sus respectivos destinos. Entre los caminantes aparece Sebastián Bragagnolo, abogado, 38 años, diputado nacional y precandidato a intendente. De muy buen humor el joven funcionario se apresta a conversar con El Ciudadano.

“Hoy volvimos a estar orgullosos de Luján”, así comienza la charla el precandidato a intendente por el frente Cambia Mendoza. Además se define como un “lujanino de toda la vida” quizás como una forma de diferenciarse de su competidor en la interna del frente, (el actual Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia), Martín Kerchner.

En la misma tónica, Bragagnolo sostuvo que: “Sólo los verdaderos lujaninos sabemos lo que nos costó levantar Luján en estos tres años y medio”. En cuanto a los motivos por los que se decidió a postularse para el cargo afirmó: “Mi motivación es mejorar la tierra donde nací” y que “desde muy chico tiene la vocación por lo público”

Cuando le consultamos por su competidor en la interna, Martín Kerchner, señaló que: “No le gusta hablar de mis competidores, en mi caso jamás se me hubiese ocurrido ser intendente de Godoy Cruz o Capital”. En cuanto a las críticas de su oponente, que había dicho que 1 de cada 3 vecinos no tiene cloacas, opinó: “es muy importante conocer el departamento y que es muy fácil tocar de oído”.

Mira la entrevista completa acá:

El diputado prefirió salir rápido de la chicana y hacer hincapié en las bondades de la tierra del Malbec y señalar todo lo que se ha hecho y lo que resta por hacer. Contestó acerca de: el ordenamiento territorial de Chacras y las obras que se han realizado, si representar al Pro es una mochila electoral en tiempos de crisis, kirchnerismo y otros temas.

Para finalizar, Sebastián Bragagnolo le contó a los vecinos de Luján por que deben elegirlo en las primarias del próximo 9 de junio.