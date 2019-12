¿Brexit antes de Navidad?

El día jueves 12 de diciembre se realizaron las elecciones legislativas en el Reino Unido, convocadas por Boris Johnson, primer ministro británico, con el objetivo de destrabar el bloqueo parlamentario en relación al Brexit. Estas elecciones dieron como claro ganador al Partido Conservador del primer ministro, quedándose con 365 de las 650 bancas del parlamento.

El resultado es la mayor victoria conservadora desde 1987, en tiempos de Margaret Thatcher, y a su vez la pero derrota de los socialistas desde los años 30. El Partido Socialista pagó caro la decisión de su líder Jeremy Corbyn de mantenerse neutral con respecto al abandono de la Unión Europea y centrar su campaña en temas de sanidad pública.

Motivado por la amplia victoria y en vistas a su promesas de campañas, basadas en lograr el Brexit, Johnson apunta a una rápida aprobación legislativa del acuerdo para que el Reino Unido concrete su separación de la Unión Europea. Se espera que la votación se realice el próximo viernes 20 de diciembre, y de no ocurrir una situación inesperada el proyecto de ley para el Brexit sería aprobado. De esta forma, el primer ministro tendría vía libre para retirar a sus país de la UE en los plazos acordados, por lo que los conservadores podrían cumplir su principal promesa de campaña en un corto plazo restandoles aun 5 años mas de gobierno.

Uno de los proyectos que parece cada vez más cercano para el futuro del Reino Unido es el llamado “Singapur sobre el Támesis”. Este es sostenido por el sector más pro-libre mercado del partido conservador, consiste en una reducción de sector público, acompañada de un recorte a los impuestos y la desregularización de la actividad económica por parte del Estado. Este proyecto implica la celebración de múltiples acuerdos de libre comercio alrededor del mundo, un acercamiento a la Mancomunidad de Naciones y mayor distanciamiento de Europa.

Una de las ventanas que se reabre con esta más que posible salida de la UE es la cuestión escocesa. En esta nación la elecciones legislativas arrojaron un dato de gran importancia: el Partido Nacional Escocés (SNP) lideró ampliamente las elecciones bajo la promesa de celebrar un nuevo referéndum independentista en 2020.

La mayoría de los escoceses no se plantean la posibilidad de abandonar la UE, y además la imagen de Boris Johnson provoca un rechazo generalizado. La líder del SNP y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho "No queremos un Gobierno conservador de Boris Johnson, no queremos el Brexit, y aspiramos a que Escocia tenga en sus manos su propio futuro". Sturgeon ya inició negociaciones con las autoridades centrales del Reino Unido las condiciones para realizar una nueva consulta popular, descargando, en principio, un referéndum unilateral similar al catalán.

La victoria política de Boris Johnson y la continuidad del Brexit representan la continuidad y el desarrollo de una tendencia a nivel global: el resurgimiento de la derecha política bajo la figura del conservadurismo popular, donde se podría agrupar a figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y mandatarios europeos como Matteo Salvini y Viktor Orbán.