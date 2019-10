Diosdado Cabello: "En Argentina hay una brisita bolivariana"

Diosdado Cabello, quien se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, señaló que “estos días ha habido una brisita bolivariana por algunos países como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil... una brisita".

El número dos del chavismo se pronunció sobre la situación que atraviesa Ecuador en la actualidad y denunció que existe una “violación de los derechos humanos" en ese país.

Ante el tratamiento que se la ha dado a la crisis política que se vive en el país vecino, Cabello considera que no se ha hecho una amplia cobertura en los medios internacionales.

"Usted se mete en ABC de España y no sale nada. O métase en El País de España y no sale nada. O métase en El Nuevo Herald, en el Washington Post, en el Wall Street Jornal y nada... Ese tema no aparece. ¿Por qué? Porque el problema es Venezuela”, dijo.

“Algo debe estar ocurriendo en ese mal llamado Cártel de Lima, que les está entrando frío a todos, ¿no? O será mucho calor y se están secando... Pareciera. Algún día ellos tienen que pararse en su país y gobernar. Y ese pueblo hará lo que está haciendo ahora. Comenzará a exigir a sus gobernantes que se ocupen por los asuntos internos de sus países y dejen en paz a Venezuela y a los venezolanos; que nosotros sabemos resolver nuestros problemas internos sin que nadie esté metiéndose. Sin que nadie esté tomando partido o tratando de imponer presidentes aquí en Venezuela", indicó.