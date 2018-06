ADVERTENCIA | Lo que no te contaron de WhatsApp Gold y tenés que saber

COMPARTIDOS: 0

Una cadena que circuló por el medio de mensajería predilecto de los argentinos, WhatsApp , preocupó a todos los usuarios que lo utilizan.

Se trató de un texto breve que daba cuenta de que hay una versión premium de mensajería con el nombre de “WhatsApp Gold” disponibles para los usuarios.

La cadena que circuló decía: “Hoy la radio estaba hablando del Watshap Gold y es verdad. Hay un video que se lanzará mañana en Wattsap y se llama Martinelli. No lo abras. Entra en tu teléfono y nada de lo que hagas lo arreglará. Difunde el mensaje si conoces a alguien. Si recibe un mensaje para actualizar WattSapp Gold * ¡No lo abra! Acaban de anunciar que el virus es serio. Muévelos a todos”.

Gracias a los errores ortográficos que tenía el mensaje, rápidamente cientos de usuarios sospecharon de la autenticidad de la cadena.

Las palabras “Watshap”, “Wattsap” y “WattSapp” le quitaron seriedad a la cadena que resultó ser falsa.

Pero atención usuarios de WhatsApp

Los riesgos no desaparecieron ya que la aplicación existe y podría ser dañina para cualquiera que la descargue. Se trataría de un virus que busca información en su celular y provocaría gastos de forma involuntaria ( al suscribirse a servicios sin tu consentimiento).

Supuestamente WhatsApp Gold, te daba beneficios que no te daba la aplicación original.

Para evitar este tipo de virus, ignorá el mensaje cuando lo recibas (no lo reenvíes); no instales aplicaciones desconocidas o que te lleguen a través de un algún chat y no hagas click en vínculos de páginas que te parezcan extrañas. Ante cualquier duda siempre consultale a alguien que sepa del tema antes de descargar o clickear algo que te provoca sospechas.

