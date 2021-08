El bebé de la tapa de Nevermind demandó a Nirvana

Allá por el año 1991 con tan solo 4 meses, Spencer Elden fue protagonista de la portada del disco Nevermind de la célebre banda Nirvana, 30 años después denunció que la fotografía constituye un delito de pornografía infantil. Ahora, el joven pide una indemnización por daños y perjuicios de al menos 2,2 millones de dólares.

Según la denuncia, presentada contra los exintegrantes y herederos de la banda en un juzgado de California, "los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencionada y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer".

Dicha demanda no se queda ahí, ya que además afirma que los acusados se beneficiaron y continúan haciéndolo con "la comercialización de la explotación sexual" de Elden, por lo que piden una indemnización por "los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida".

Las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil, según la ley de EEUU. Sin embargo, el abogado de Elden, Robert Y. Lewis, sostuvo que la inclusión del billete de un dólar (que se añadió al editar la foto) hace que el menor parezca "un trabajador sexual". El caso legal también alega que Nirvana había prometido cubrir los genitales del pequeño, pero el acuerdo no fue confirmado.

Los acusados son Dave Grohl y Krist Novoselic, los miembros vivos de Nirvana. Además, demandan a Courtney Love como heredera del patrimonio de Kurt Cobain, fallecido en 1994, y a Kirk Weddle, el fotógrafo que hizo la imagen de la portada del disco.

Lo más curioso viene al ver también el nombre de Chad Channing, que fuera el baterista de Nirvana en sus primeros años y que abandonó la formación en 1990, poco antes de que Nevermind se pusiera a la venta.