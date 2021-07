Tonetto y Mondino palpitaron el duelo de mendocinos

Este lunes 19 de julio desde las 15.10, Deportivo Maipú estará recibiendo en el Bautista Gargantini (estadio de Independiente Rivadavia) a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional. Duelo entre mendocinos, pero con realidades distintas.

En la previa del encuentro, dos referentes palpitaron el duelo en el programa radial Minuto 91. Nos referimos al volante del Cruzado, Diego Tonetto y al defensor del Lobo, Diego Mondino. Ambos dieron sus puntos de vista, sobre la actualidad de sus equipos y cómo llegan a este juego clave para el futuro de las dos instituciones.

El primero en dar su opinión fue Diego Tonetto, quien afirmó tras el último triunfo del Botellero ante Deportivo Riestra: “Si bien los últimos resultados no han sido los mejores, creo que en cuanto a la competitividad y a la intensidad, había cosas muy buenas. El entrenador (Cristian Campagnani) nos respetó estas cosas y sumó sus ideas, por supuesto”.

Maipú deberá hacer de local en la cancha de Independiente Rivadavia, debido a que está refaccionando el Omar Higinio Sperdutti. Sobre esto, Tonetto cree que "la cancha no es algo relevante, no nos va a cambiar nada, ni la idea ni nuestra propuesta, y creo que ha Gimnasia tampoco". Y finalmente, sobre el match del próximo lunes, amplió: "Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo y que no es casualidad que se mantenga en los primeros puestos. No vamos a ser espectadores, saldremos desde el primer minuto a ganar el partido, más con el envión anímico de la última victoria".

Diego Mondino, por su parte, analizó el presente de Gimnasia y Esgrima: “Creo que hay cuestiones anímicas que nos están influyendo, esas ansias de ganar de local y que no se nos da, sumado a algunos fallos arbitrales que nos han perjudicado. Todo se nos hace cuesta arriba. Incluso hemos intentado plantear los partidos de distintas maneras, y con muy poco, el rival se ha llevado algo. Hay cosas para cambiar, pero también nos ha faltado suerte”.

Finalmente, sobre el juego ante el Deportivo Maipú, sentenció: “Va a ser un partido duro, como cada duelo entre mendocinos. Creo que serán tres puntos clave, Maipú tiene una verticalidad interesante, suelen salir rápidos de contragolpe. Sabemos que tenemos cosas para corregir, pero ahora estamos enfocados en ganar el lunes”.

Hay que recordar que dicho encuentro entre mendocinos, se podrá disfrutar hacia todo el país por la pantalla de TyC Sports, ya que transmitirá el partido en vivo y en directo.