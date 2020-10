Lo anticiparon y lo concretaron: abrieron las canchas de Fútbol 5

Rodrigo Godoy, de la Asociación Mendocina de Canchas Unidas, anticipó que abrirían los predios pese a no tener permiso del Gobierno provincial y eso finalmente se consumó en la tarde de este jueves.

“Como todos saben llevamos seis meses sin poder abrir. Si bien sabemos que aumentaron los contagios la situación para nosotros es extrema. La Asociación mendocina ha seguido firme, con un contacto fluido con Federico Chiapetta y por intermedio de él con el gobernador y su equipo. Siempre se nos ha tenido a la espera", afirmó Godoy en CNN Radio Mendoza.

“Ahora, la Asociación en el Gran Mendoza abrirá los predios, siempre respetando el protocolo. Nosotros hay cosas que no las entendemos, porque en un lugar cerrado conviven más de 10 personas, hay delivery y no entendemos porqué algunas cuestiones sí y o tras no”, añadió.

"La gente está desesperada por jugar, nunca antes había tenido tanta demanda de turnos y estamos trabajando desde las 14 hasta las 22. Y cobramos $150 por persona. La alegría que tenemos es muy grande" (Germán Acedo, propietario de La Mano de D10S, en Godoy Cruz)

Lo cierto es que este jueves a las 16 se abrieron la mayoría de los complejos que alquilan canchas para jugar fútbol informal, con un máximo de 10 personas por turno.

Gustavo López, vocero de la asociación, explicó: “Estuvimos hablando con Chiapetta, él siempre estuvo al tanto de lo que nos ha ocurrido durante meses. Entonces, hoy día para no cortar el diálogo, nosotros nos comunicamos con él y le dijimos que vamos a trabajar por nuestro derecho a huelga, eso es lo que vamos a hacer en todos los predios, vamos a poner un cartel en cada uno de nuestros predios para empezar a trabajar y vamos a respetar nuestro protocolo que está aprobado. Eso es lo que vamos a tratar de hacer y seguiremos en comunicación con el gobierno".

“Entendemos y apoyamos lo que pasó el fin de semana donde Nación nos quiso pasar a fase 1 y el gobernador lo desestimó. Nosotros lo apoyamos, pero ya llevamos siete meses y los propietarios necesitan trabajar y por eso hemos tomado esta decisión. No queremos faltar el respeto a nadie", añadió.

Luego sostuvo: “Todos tememos por una sanción pero estamos convencidos que si nosotros respetamos los protocolos no va a pasar nada. No hay ningún estudio que diga que nosotros somos los culpables del Covid-19 o que acá se infecte alguien. Estamos con un abogado. Y no solo lo vemos de esta forma, hay cinco provincias que han abierto, como son los casos de Misiones, Salta, Tucumán, o Buenos Aires como es el caso de Mar del Plata, algunos con metegol humano y otros con fútbol”.

Mauricio Converti, además aclaró: “Quería dejar plasmado claramente lo que es el protocolo de seguridad para toda la gente que vaya a practicar el deporte a nuestro complejo. Tenemos un protocolo que está activado y está aprobado. El mismo comprende que quienes entren a los predios lo deben hacer con tapabocas, llenar una declaración jurada cada uno, no está permitido usar los vestuarios, si quieren comprar bebidas será al paso, una vez que ingresen al campo de juego se sacan el tapabocas, son 700 metros cuadrados que van a tener para moverse 10 jugadores. Una vez que terminen se tienen que retirar. Activamos todos los protocolos porque queremos cuidar al cliente, nuestro objetivo es que vuelvan y sacar todo el fútbol clandestino que se está jugando en todo lados. Apuntamos a ayudar al gobierno con esas medidas de seguridad”.