Liga Virtual de AFA: el Tomba igualó con el Rojo por la fase de grupos

La Liga Virtual de AFA sigue a pleno en el mundo de los Esports y por la segunda fecha de la fase de grupos, Godoy Cruz e Independiente igualaron 1 a 1.

En un encuentro en donde no hubo demasiadas emociones, el Tomba y el Rojo intentaron sacarse ventajas pero no lograron romper la igualdad y todo quedó igualado.

Ambos habían empezado con triunfos y ahora dividieron unidades en un partido cerrado, con pocas oportunidades. Igualmente, son dos equipos que prometen, con ambición, y quieren llegar lejos en este nuevo certamen.

La AFA Virtual Liga se juega en modalidad once vs. once bajo las normas PES Update 2021.