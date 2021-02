Bermúdez sobre Tevez: “Queda en evidencia cuáles son sus intenciones”

Una vez más, los conflictos internos de Boca, similares a los de cualquier club, se multiplicaron por mil en los medios de comunicación tras un audio que se hizo viral. Jorge Bermúdez (exfutbolista de Boca y actualmente integrante del Consejo de Fútbol) critica en menos de 30 segundos a Carlos Tevez por unas fotos en Pinamar con Daniel Angelici.

Es cierto que ya se conocían las diferencias entre el Consejo de Fútbol y el Apache, sobre todo por su amistad con Angelici. De hecho, estuvieron muy cerca de no renovarle su contrato e incluso Bermúdez lo trató de ex futbolista ante de lograr el título de la Superliga en marzo de 2020. Luego de esa gran actuación de Carlitos, se decidió mantener el vínculo con el 10 Xeneize.



Luego de días de mucha información en los medios de problemas internos en el club, un audio de Bermúdez salió a la luz. Si bien no queda claro a quien se lo envía, sí se entiende que se refiere al encuentro y las fotos de Tevez con Angelici, donde compartieron varios días en familia durante sus vacaciones.

"Son personas libres, no son delincuentes, al menos socialmente... Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos", arranca el audio de poco menos de 30 segundos.

Y luego completa: "En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Que él siga haciendo sus cosas, pero quedan en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente".

Es cierto que luego de tantos días de rumores de alejamientos, cruces y peleas internas, el pasado sábado, Bermúdez, junto con Cascini y Delgado, mantuvieron una reunión con el plantel en el vestuario del Centro de Entrenamientos en Ezeiza para tratar de aplacar el mal clima que se había generado. Pero ahora, con este audio que salió a la luz, seguramente el foco periodístico volverá a estar en los problemas extradeportivos y políticos del club.