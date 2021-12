En dependencias del legendario club YPF –llamado en los últimos años “de los petroleros”– se vivió recientemente un histórico acontecimiento que tiene mucho tiempo de trabajo y tratativas para que el predio y sus instalaciones pertenezcan definitivamente al Sindicato de Petroleros.

El viejo anhelo de mujeres y hombres y sus respectivas familias ligadas al trabajo de los hidrocarburos era tener la escritura de una institución deportiva y social que entregó glorias del deporte mendocino con proyección nacional e internacional. Un objetivo en el que se le fue la vida al recordado y mítico dirigente sindical Jorge Córdoba, porque el hombre había tomado ese reclamo de décadas y lo hizo suyo.

Para la firma de la documentación respectiva y la entrega de las escrituras estuvieron en Mendoza el CEO de YPF, Sergio Affronti, y el secretario general de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), que agrupa al personal de YPF, Antonio Cassia. Ambos, rodeados de dirigentes del club, trabajadores y la esposa y toda la familia de Córdoba, concretaron una ceremonia que estuvo envuelta en emociones por recordar al hombre que bregó por este paso y por la alegría de concretar el histórico anhelo.

El acontecimiento en el club YPF sirvió también para mostrar un único parecer entre los ejecutivos de la petrolera de bandera y el gremio que nuclea al personal ypefiano en todo el país. Desde la mantención de las fuentes de trabajo, más allá de la crisis del valor del barril del crudo a nivel internacional de hace dos años y la inmediata declaración de la pandemia que perforó la economía con sus medidas sanitarias restrictivas, hasta las exigencias de una política tarifaria que vaya recuperando el terrino perdido en la producción de hidrocarburos. Esto último, en directa alusión al congelamiento tarifario del valor de los combustibles, dispuesto recientemente por el gobierno nacional.

Mostrar, además, el valor que tiene para YPF la explotación petrolera en la provincia de Mendoza y la fuerte inversión dispuesta recientemente por el Directorio de la empresa para la destilería que posee en Luján de Cuyo. En definitiva, un combo de anuncios que se transforman en inmediata acción, en las que directivos y trabajadores están embarcados en el fiel convencimiento que los tiempos que vienen las denominadas energías alternativas reemplazarán a las que no tienen el pase renovable.

Una compañía “entrelazada con sus trabajadores”

Para Affronti, la historia de la provincia, el petróleo, el sindicato de los petroleros e YPF están entrelazados para siempre. Por eso, el ejecutivo mendocino dijo, además: “Somos una empresa que estuvo y nació en el pasado, trabajando mucho en el presente para estar en el futuro”.

Profundizando sus conceptos, indicó: “Somos la única compañía del país en energía que estamos en todos los lugares de cada una de las provincias. Por eso y en este caso, el destino de YPF en la provincia de Mendoza está entrelazado desde su inicio, por lo que es parte de lo que recordaremos el 3 de junio del año próximo, los primeros cien años de nuestra empresa”.

“Esto hace que trabajemos por ese futuro inmenso e increíble que tenemos por delante. Planificando el crecimiento de nuestra compañía, muy ligado el crecimiento del país, en este caso de Mendoza, con todo lo que eso implica”, señaló.

Al referirse a esa planificación, anunció: “Como la provincia de Mendoza juega un rol estratégico de lo que hablamos, en el Directorio hemos aprobado recientemente una inversión para nuestro complejo industrial en la provincia, la refinería de Luján de Cuyo, de US$ 550 millones”.

Al dar más detalles, expresó, “será de paulatina ejecución en los próximos años, que nos permitirá tratar el petróleo seis (P6) que se produce en la cuenca neuquina de Vaca Muerta, además de producir combustibles de mucha mejor calidad de la que hoy obtenemos, que de, por sí es muy buena”.

Cassia: “El congelamiento de precios no sirve”

Tras el acto institucional de YPF, El Ciudadano entrevistó el histórico secretario general del SUPE, Antonio Cassia, quien sobre la situación del campo laboral petrolero, respondió que “no escapa a la crisis que se vive en todo el país. Y si bien no estamos todo lo bien que deberíamos, estamos creciendo”.

Secretario general del SUPE, Jorge Cassia.

—Se viven momentos duros de toda la economía.

—Sí, creo que YPF, que pasó momentos críticos y con muchas dificultades económicas y financieras, ahora está volviendo a la senda de empezar a buscar más producción y tener muchas más reservas. Eso trae la consecuencia directa de favorecer a todos los trabajadores petroleros en su estabilidad laboral y la recuperación de su salario.

—Toda una cuestión que no es fácil.

—Así es, porque después de un año difícil como vivió YPF, más la pandemia de dos años, no se perdió un solo puesto de trabajo. Algo que es fruto del buen entendimiento de los directivos de la empresa y el secretariado general del SUPE que encabezo.

—¿Eso significa mucho?

—No le quepa la menor duda. Aquí hay muy buena voluntad de la empresa para alcanzar lo que le expliqué. Un orgullo máximo entre los directivos y los dirigentes sindicales por no haber perdido un solo puesto de trabajo a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido.

—¿Cómo toma el congelamiento de precios de los combustibles?

—Es un tema muy difícil, porque congelados los precios en un momento se tienen que descongelar y ya hemos sufrido esas consecuencias, que vienen con grandes tarifazos.

—Entonces, ¿es para usted inviable ese procedimiento?

—De eso veníamos hablando hacia Mendoza con Affronti, y coincidimos en que la empresa no tiene otra forma de recaudar si no es a través de los precios. Y esto debe hacerse de a poco, no con congelamiento.

“El gobierno nacional debe entender que hay que mantener todas las infraestructuras y las inversiones que necesitamos. Porque esto no se hace con palabras ni con anuncios, se hace con hechos. Entonces necesitamos crear las condiciones necesarias de ingreso de capitales para invertir creando las condiciones y la seguridad. Eso es lo que nosotros proponemos como políticas de estado en todo el tema energético con estabilidad política y estabilidad jurídica”, remarcó enfáticamente Cassia.