Navidad 2020: dónde y cómo hacer las compras navideñas

Casi sin darnos cuenta llegó diciembre, después de un complicado 2020 que se acerca a su fin. Sin embargo, con él vienen de la mano las fiestas y junto a ellas las, a veces esperadas y otras veces temidas, compras navideñas.

Entre las dudas que surgen a la hora de comprar los regalos para la familia o amigos y la incesante búsqueda de buenos precios que acompañen al bolsillo, la situación suele convertirse en una odisea para más de uno. Todavía quedan unas semanas para recibir a Papá Noel, pero el espíritu navideño ya se siente en los comercios, por lo que podés anticiparte con diferentes ofertas, promociones y descuentos en Mendoza y así ahorrar, además de evitar las compras de último minuto.

Desde El Ciudadano te contamos sobre varias opciones para unas felices fiestas.

Todo tipo de regalos

Niños

Dentro de las primeras cosas en la lista están los regalos para los más chicos. Por eso desde Allegretto Jugueterías, emprendimiento familiar de la provincia -uno de los más elegidos desde su nacimiento en 2012-, destacan que tienen todos los días 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard y 10% de descuento en efectivo. A esas facilidades se suma un 20% de descuento abonando con tarjeta de crédito o débito en un pago con Supervielle.

Además, cuentan con la posibilidad de comprar una gift card (tarjeta de regalo), en el caso de no saber qué regalar, y tienen disponible la tienda online, donde se recibe Mercado Pago y se pueden gestionar envíos a domicilio con cargo. Las ofertas se pueden encontrar todos los días, pero desde el local se preparan con promociones especiales dedicadas a Navidad, por lo que es importante estar atento a sus redes sociales.

Si nos corremos de los juegos tradicionales, que no pasan de moda, encontramos otras opciones diversas que salen de lo convencional y, como si fuera poco, son amables con el medioambiente. Una de ellas es Cajú Kids, que ofrece todo tipo de juguetes de madera didácticos hechos a medida. A través de su cuenta de Instagram se pueden encontrar las opciones para diferentes edades, que van desde los 8 meses a 3 años y más. La tienda apunta firmemente al desarrollo y crecimiento de los niños.

Podemos mencionar su “cajucleta” como ejemplo, una bicicleta de aprendizaje con la que los peques pueden adquirir “equilibrio de forma natural y progresiva”, “desarrollar confianza” y “fomentar su habilidad psicomotora”, entre otras cosas, según la publicación oficial del sitio. Cajú Kids da la posibilidad de coordinar una cita previa y la compra, en efectivo o Mercado Pago, se puede retirar por el showroom o recibirla a domicilio con cargo. Para anticiparte a Navidad, la marca estará presente en la Feria Navidad Mendoza el 12 de diciembre.

Siguiendo la línea de juegos didácticos, se encuentra Luna Lú, que se presenta como “juguetes con alma que promueven una infancia feliz”. Sus productos también fomentan el aprendizaje, como el cubo didáctico, arcoíris para aprender los colores, kit de cocina, entre otros. Para estas fiestas ya tienen publicada en sus redes sociales una promoción de 4x3 (llevando 4 productos se abona el precio de 3). Los mismos se pueden combinar y pagar en efectivo, transferencia o Mercado Pago. Un dato para tener en cuenta es que la promoción es válida hasta el 18 de diciembre. En cuanto a sus envíos, tienen un costo de $200 en el Gran Mendoza y el este, y de $50 en Beltrán y Rodeo del Medio.

Por otro lado, también didáctico, Cachuleru Kids está inspirado en la filosofía “Montessori”, un método creado en Italia por la docente y médica María Montessori. De acuerdo con el sitio oficial de la Fundación Montessori, ayuda a la “socialización, el respeto y la solidaridad”. En ese sentido la tienda promueve sus productos, que incluyen bloques para construir, móviles, hamacas y hasta toboganes. Cachuleru ya tiene ofertas de las más variadas a partir de $1.500. Podés conocer todas en su cuenta oficial.

Sin embargo, no todos los regalos son juguetes. Hay marcas como By María Luz y Soft Home & Kids, que ofrecen ropa para diferentes edades, juegos, objetos de decoración para chicos, y recientemente también para el hogar, productos útiles para bebés, entre otros. Actualmente ambas marcas llevan a cabo un sorteo para no desaprovechar que se extiende hasta el 17 de diciembre. Además, próximamente también dirán presente en una feria navideña. En cuanto a sus facilidades, se puede abonar en efectivo y Mercado Pago y realizan envíos.

Tecnología

Otro de los rubros que más ha crecido en el último tiempo es el de tecnología, apuntando principalmente a los smartphones, consolas y videojuegos. Dentro del “gaming”, como lo denomina Jumbo en su página web, se encuentran juegos para PlayStation 4 y 5, computadoras y celulares, entre otros productos, mientras que los “pequeños electros” abarcan todo tipo de electrodomésticos, de los que se pueden destacar las “pochocleras” como buen regalo. La mayoría tiene hasta 20% de descuento.

Por su parte, Garbarino tiene actualmente hasta 40% de descuento, más un 10% adicional con el cupón que se puede adquirir en su sitio, y hasta 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard, American Express y Cabal de todos los bancos, como también diferentes opciones para otras tarjetas y Mercado pago. Lo mismo sucede con Frávega, que tiene productos seleccionados con 40% de descuento y hasta 18 cuotas, y Musimundo, también con 18 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento. Además, este último ofrece el plan Ahora 12 y 18 todos los días hasta el 31 diciembre.

La decoración navideña

Las luces, el árbol, guirnaldas, muñecos y también la apariencia de la mesa, todos aspectos que rondan la cabeza de muchos al pensar en las fiestas. Aunque también se podría, por qué no, regalar objetos de decoración.

De acuerdo con Raffinato, la mayor parte de los productos estará con 50%. En su catálogo se puede ver vajilla, manteles, almohadones, pero también algo más: selección de té y yerba mate para “transformar momentos”.

Si pensamos en la decoración del 24 y el 31, Falabella abunda en opciones, la gran mayoría con 2x1 y descuentos. Además, en su página web tiene un listado con diferentes ideas para regalar y artículos con hasta 50% de descuento.

Suermercados

Los supermercados también están preparados para el momento de comer rico y brindar. Además de pensar en la mesa salada, dulce y bebidas, Jumbo tiene en promoción sus cajas especialmente creadas para las fiestas: negra, verde y roja para todos los gustos y bolsillos.

Por su parte, Átomo cuenta con un catálogo de promociones en decoración navideña, regalos y bebidas hasta el 31 de diciembre.

Como si fuera hecho en casa

No siempre hay que cocinar desde temprano. A veces no hay tiempo o simplemente las familias buscan simplificar. De hecho, con el crecimiento de emprendimientos gastronómicos que llevan a cabo eventos o hacen envíos, de a poco es una opción que sigue creciendo y es cada vez más elegida.

Para esos casos hay lugares como Lina Gourmet, que incluye un menú salado para entrada y plato principal, con delicias clásicas como el Vitel Toné, y también mesa dulce. A su vez, Sentite Listo apuesta a platos tradicionales, tanto fríos como calientes, y ya tiene combos desde $1.800 para varias personas.

Precios justos en Mendoza

Una vez más, la provincia está llena de posibilidades. Es que el Gobierno de Mendoza anunció la reapertura de la feria del Parque General San Martín para adelantarse a las compras navideñas durante el fin de semana largo. De 17 a 21 horas, 18 stands ofrecerán artículos para el asado, juguetes, ropa, accesorios, entre otras cosas, según el sitio oficial del Ejecutivo provincial.

La feria se suma a otras 15 que están activas “para todos aquellos que buscan productos hechos por manos mendocinas”. Además, siguiendo la idea del Gobierno, las ferias se guían por el concepto de economía social, por lo que cada consumidor podrá encontrar “precios justos” y ayudará a pequeños emprendedores en este fin de año.