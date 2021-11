En Mendoza hay precios más bajos que los congelados

En la lista general de Precios Congelados hay 1.290 productos para Mendoza, de los que estiman estarán disponibles entre el 50% y el 60%. Entre ellos, algunos ya se exhiben a costos menores a los determinados. Al igual que en otros distritos del país, se sumará a las tareas de control en su jurisdicción.

El director de Fiscalización y Control José Cortez describió que es complicado conformar una lista rígida, pero, para hacer un seguimiento personalizado, se controlan 338 productos que incluyen a todos los de almacén.

El funcionario expuso en el programa En La Mira de FM 91.7 que, de ellos, "25 se encuentran a precios más baratos en distintos locales de todas las cadenas" y de estos, 10 se comercializan en una reconocida cadena mendocina, aunque no en todas sus sucursales.

Cortez explicó que esto es posible porque los supermercados vendían esos productos a un precio más bajo antes de la normativa y decidieron mantenerlos así; además, estimó que "esa conducta se va a extender hasta enero".

No hay desabastecimiento

El director de Fiscalización y Control manifestó que en Mendoza se conseguirá entre el 50% y 60% de los 1.290 productos contemplados para Mendoza.

Al respecto, dijo que el porcentaje faltante no se debe a un desabastecimiento, sino a que las cadenas "no los comercializan".

"Para la Nación, el concepto de desabastecimiento se produce cuando el mismo producto no se encuentra durante 72 horas en el local. Esa situación no se da muy habitualmente, no lo vimos durante la pandemia y no vemos ahora, casos notorios de desabastecimiento", resaltó.

No obstante, Cortez aclaró que hay supermercados que tienen "permanentemente problemas con determinada fábrica o proveedor, depende de cada cadena, hay muchos productos de marcas propias. Entonces, es difícil que esos productos se encuentren en el resto, pero suman".

El consejo es buscar precios

El funcionario provincial recomendó a los ciudadanos que busquen precios, "porque el 25% de los productos que consideramos de primera necesidad estaban en algunas de las cadenas más baratos".

Además, recordó que está disponible herramienta electrónica que se puede utilizar para detectar esos productos. Se trata del "sistema SEPA, una página oficial en que se consultan todos los precios: www.preciosclaros.gob.ar ".

El funcionario aseguró que este sistema permite encontrar en las proximidades del domicilio propio qué productos se venden y a qué precio.

Lavalle se suma al control de precios congelados

Desde el Gobierno nacional instaron a los intendentes de distintas jurisdicciones del país a que se sumen al control de Precios Congelados.

Al respecto, el intendente de Lavalle Roberto Righi, expresó en el programa En La Mira de FM 91.7 que "en este momento tan delicado y complejo con el tema precios, tenemos que colaborar. Sabemos que es una medida transitoria, pero de todas formas hay una gran especulación con el tema de los precios".

Righi manifestó que el Ejecutivo nacional necesita el apoyo de "las bases, municipios, estados locales, para que podamos tener más o menos ordenadas ciertas cosas".

Si bien, el intendente reconoció que no tiene estructura suficiente para recorrer los cerca de 100 grandes comercios que tiene el departamento, aseguró que realizará la tarea junto a personal de la Inspección General con la intención de "colaborar para que en esa lista de alimentos puedan estar los precios sugeridos".