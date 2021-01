La serie sobre 'Harry Potter' era solo una fake news

El lunes, el reconocido medio The Hollywood Reporter anunció que Warner Media estaría preparando una serie live action sobre Harry Potter que se podría ver en HBO Max.

Pero ahora, a través de Twitter, Johanna Fuentes, jefa de comunicaciones de Warner, desmintió el rumor. "No se está desarrollando una serie de Harry Potter en el estudio ni en la plataforma de streaming", aseguró a través de la red social del pajarito.

El rumor comenzó a circular luego de un artículo de la revista estadounidense que aseguró que el proyecto estaba dando todavía sus primeros pasos y que la plataforma digital se encontraba explorando aún qué rumbo podría tomar esta serie.

Según insinuaba el rumor, con esta nueva propuesta, HBO Max intentaría seguir explotando el éxito que las ocho adaptaciones cinematográficas de las novelas de J.K. Rowling protagonizadas por Daniel Radcliffe han logrado en todo el mundo.

La plataforma es la gran apuesta de Warner Media en el mundo del "streaming". Actualmente está intentando fortalecer la táctica de continuar viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas, como las continuaciones de Game of Thrones o Sex and the City, o apelando a la nostalgia con programas especiales, como la inminente reunión de los protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.