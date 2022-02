ANSES | Quiénes cobran hasta $44.600 en marzo y cómo acceder

Desde la semana que viene, durante los primeros días de marzo, arranca el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos sus beneficiarios.

Sin embargo, tienen diferentes montos a cobrar y hay un grupo que tendrá un importante aumento en sus haberes. El mismo es parte de las Pensiones no Contributivas (PNC) y en esta nota te contamos todos los detalles a saber.

Fecha de cobro de Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 ➡ miércoles 2 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 ➡ jueves 3 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 ➡ viernes 4 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 ➡ lunes 7 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 ➡ martes 8 de marzo

Si bien en general empiezan a percibir sus haberes desde el 1 de cada mes, en marzo se modificó el cronograma por el feriado de carnaval.

¿Quiénes cobran hasta $44.600?

Sólo les corresponde este pago a las Pensiones no Contributivas (PNC) de Madres de 7 hijos o Madre prolífica, como también se la conoce. Se trata de uno de los grupos que pertenecen a este tipo de pensiones y desde hace un tiempo sumaron otro beneficio más que aumenta su haber.

Monto total de la PNC Madres de 7 hijos

Cobra lo mismo que una jubilación mínima, es decir que en marzo va a estar percibiendo $32.630,40 por el aumento del 12,28%. Sin embargo, también se suman los $12.000 de Tarjeta Alimentar.

Esto quiere decir que, en total, las Madres de 7 hijos cobran $44.630,40 aproximadamente.

¿Cuánto cobran las demás pensiones en marzo?

Siempre depende de qué tipo de PNC recibe cada persona. Los montos en marzo 2022 son:

Pensión por Invalidez ➡ pasa a ser de $22.841 aproximadamente (70% de la mínima).

aproximadamente (70% de la mínima). Pensión por Discapacidad ➡ $22.733 aproximadamente.

aproximadamente. Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) ➡ $26.104 va a cobrar aproximadamente este grupo (80% de la mínima).

¿Todas tienen aumento en marzo 2022?

Sí, todas tienen el incremento del 12,28% por Ley de Movilidad. El mismo está confirmado y fijo de forma trimestral, o sea que volverá a aumentar en junio, septiembre y diciembre de 2022.

Además, también lo reciben:

Jubilados y pensionados

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual

¿Qué es una PNC y cómo acceder?

Las Pensiones no Contributivas (PNC) son prestaciones que se pagan a personas "sin recursos económicos ni trabajo formal", con lo cual tienen un ingreso económico todos los meses aunque no estén aportando como lo han hecho los jubilados.

Pensión por invalidez: para quienes presenten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral, similar a la pensión por discapacidad.

Por vejez: para mayores de 70 años sin cobertura previsional

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): no necesita ningún aporte y se puede acceder a asignaciones y cobertura de PAMI.

PNC Madres de 7 hijos es para mujeres que tengan o hayan tenido 7 o más hijos.

Todas se pueden solicitar a través de ANSES -presencial o por intenret-, cumpliendo los requisitos y presentando la documentación que corresponde. Más información acá.

Diferencias entre pensiones contributivas y no contributivas

La principal diferencia es que las pensiones contributivas se otorgan a personas que han aportado a lo largo de su vida, durante cierta cantidad de años y se pueden gestionar en base a la edad, aportes o por el fallecimiento del titular.

En cambio, las no contributivas se dan a personas que no pudieron o no pueden trabajar, entre otros motivos como tener bajos recursos o carencias.

¿Pueden tener una asignación y pensión?

Todas las PNC pueden tener asignaciones familiares (SUAF) si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a su cargo. Se trata de un monto extra que se paga todos los meses y que también tiene aumento en marzo.

¿Las PNC cobran ayuda escolar 2022?

Sólo pueden recibir la ayuda escolar 2022 si tienen una Asignación Familiar por Hijo (asignaciones familiares SUAF) que se liquida desde su haber por hijos o menores de edad a cargo. Además, deben presentar el formulario de escolaridad para cobrar.

Aquellos que no tengan asignaciones liquidadas desde su jubilación o pensión, no tienen ayuda escolar. La misma también tiene aumento y estará en $5342, aunque puede subir de acuerdo a la zona de residencia.

Beneficios PNC 2022

Al igual que los jubilados y pensionados, pueden acceder a los créditos ANSES.

También pueden obtener descuentos y reintegros en las compras con su tarjeta de débito, por los beneficios ANSES.

Pueden acceder al Plan Más Cultura las PNC que tengan entre 18 y 24 años. Abre pronto nuevas inscripciones.

También pueden acceder al Plan Mi Pieza, aunque por ahora está cerrada la inscripción.

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.