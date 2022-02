ANSES Marzo 2022 | Fechas y montos de Pensiones no Contributivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para presentar el calendario de pagos oficial marzo 2022, a través del cual los beneficiarios van a cobrar con un nuevo aumento por Ley de Movilidad.

Sin embargo, de acuerdo a las fechas publicadas en el Boletín Oficial, habrá leves cambios en el cronograma que influyen sólo en algunos grupos, entre ellos las Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Cuáles son los cambios en el calendario?

El cronograma de pagos de ANSES tiene cambios debido a los feriados confirmados para dicho mes: el martes 1 por Carnaval y el jueves 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto es porque tales días son "no hábiles", o sea que no se depositan los haberes.

Esta modificación va a influir en el calendario de las Pensiones no Contributivas (PNC) -el primer grupo en cobrar cada mes- y a jubilados que superan la mínima, o sea que perciben más de $36.676. Sin embargo, todos empiezan a tener cambios porque se corre un día a cada cobro.

Fecha de pago PNC marzo 2022

DNI terminados en 0 y 1 ➡ miércoles 2 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 ➡ jueves 3 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 ➡ viernes 4 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 ➡ lunes 7 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 ➡ martes 8 de marzo

FECHAS Y MONTOS JUBILADOS MARZO 2022

¿Cuándo se cobran las asignaciones de PNC?

El cronograma oficial del pago de las asignaciones familiares para PNC todavía no fue publicado. Sin embargo, en los próximos días se dará a conocer con exactitud. En general se abonan en un determinado período para todas las terminaciones de documento.

¿De cuánto es el aumento en marzo 2022?

Es del 12,28% y ya está fijo y confirmado por Ley de Movilidad. Además alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES, es decir que son casi todos los beneficiarios del organismo.

¿Quiénes lo reciben?

Jubilados y pensionados

Pensiones no Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual

¿Cuánto cobran las Pensiones no Contributivas 2022?

Los montos dependen del tipo de PNC que cobran. Son las siguientes:

PNC Madres de 7 hijos

Este grupo cobra lo mismo que una jubilación mínima, es decir que en marzo va a estar percibiendo $32.630,40. Sin embargo, también se suman los $12.000 de Tarjeta Alimentar.

En total, las Madres de 7 hijos cobran $44.630,40 aproximadamente.

Pensión por Vejez o Invalidez

En este caso perciben el 70% de la jubilación mínima. Así, con el próximo aumento, van a cobrar $22.841 aproximadamente.

Pensión por Discapacidad

La PNC por Discapacidad pasará a estar en $22.733 aproximadamente con el nuevo incremento en marzo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Finalmente, PUAM es el 80% de la mínima. Esto significa que en marzo van a cobrar $26.104 aproximadamente.

¿Las pensiones cobran la ayuda escolar 2022?

Sólo pueden recibir la ayuda escolar 2022 si tienen una Asignación Familiar por Hijo (asignaciones familiares SUAF) que se liquida desde su haber por hijos o menores de edad a cargo. Además, deben presentar el formulario de escolaridad para cobrar.

Aquellos que no tengan asignaciones liquidadas desde su jubilación o pensión, no tienen ayuda escolar. La misma también tiene aumento y estará en $5342, aunque puede subir de acuerdo a la zona de residencia.

¿Hay un bono para pensiones no contributivas?

No, actualmente no se paga ningún bono. Sí se otorgó uno el año pasado, que fue de $5000, pero en lo que va del 2022 todavía no hay otros pagos extra.

¿Qué PNC tienen Tarjeta Alimentar?

Las Madres de 7 hijos son el único grupo de PNC que tiene Tarjeta Alimentaria. Si bien en su momento se habló de incorporar a otras pensiones, finalmente no pasó ni se confirmó.

Por otro lado, para las PNC Madres es importante saber que en marzo van a cobrar en la misma cuenta de la pensión y las mismas fechas de cobro por terminación de DNI. Sin embargo, por el momento no hay aumento.

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.