La Administración Nacional de la Seguridad Social sigue entregando resultados de selección por el Ingreso Familiar de Emergencia.

Para poder cobrar los $10.000 se anotaron 11.2 millones de personas pero se estima que el porcentaje de rechazo fue del 70%, o sea unas 3.1 millones de solicitudes fueron aprobadas y el resto no.

Los motivos de rechazo por el bono extraordinario son variados y van desde cuestiones patrimoniales hasta laborales. Sin embargo, hay una forma de reclamar ante posibles errores o malos entendidos ya sea por parte del posible beneficiario o de ANSES.

Atención | El hecho de reclamar no te asegura la revisión de tu solicitud

¿Cómo reclamar una solicitud rechazada?

Muy fácil. Si te rechazaron deberás ante todo, conocer los motivos. Esto se puede saber entrando a tu cuenta en MI ANSES (o en www.anses.gob.ar) y seguir los pasos que te comentamos a continuación.

1 - Entrar a la página oficial o a MI Anses

2 - Entrar en Ingreso Familiar de Emergencia

3 - Bajar hasta el final de la página y hacer clic sobre el botón que dice "Realizar Consulta" (ver foto)

4 - Escribir el DNI con el que te anotaste para cobrar el bono para desempleados.

5 - El sistema te informará sobre los motivos por los cuáles no te van a depositar el IFE.

IMPORTANTE: Antes de reclamar te recomendamos que leas la siguiente nota con los requisitos obligatorios para poder cobrar el bono de 10.000

¿Encontraste algún error? Denunciar en ANSES

En el caso de que hayas encontrado algún error ya sea de tu parte (proceso de presincripción) o de ANSES (los motivos de rechazo no concuerdan con tu realidad), deberás enviar un correo electrónico a consultas@anses.gov.ar explicando porqué pensás que hay un error que determinó el rechazo.

Otra forma de reclamar es a través de la línea 130 seleccionando la opción 0. Allí, un operador te va a informar sobre los motivos y en caso de que aparezca algún error, se veré la posibilidad de rever la inscripción.



IMPORTANTE: Los reclamos no se pueden hacer en forma personal. Las oficinas de ANSES siguen cerradas y lo seguirán estando al menos por dos semanas (fin de la cuarentena preventiva y obligatoria).

¿Hasta cuándo hay tiempo de reclamar?

Si bien no se informó una fecha límite para realizar el reclamo, lo cierto es que los bonos se empiezan a pagar el 15 de abril y por tal motivo es probable que el padrón definitivo de seleccionados esté listo para esa fecha. Por lo tanto te recomendamos enviar el mail cuánto antes por que las demoras son muy grandes.

¿Cómo sigue el cronograma de consultas?

Miércoles 8 de abril - DNI terminados en 4 y 5

Jueves 9 de abril - DNI terminados en 6 y 7

Viernes 10 de abril - DNI terminados en 8 y 9

¿Te olvidaste o no pudiste consultar en el día que te corresponde?

No te preocupes, podés enviar un e-mail a la dirección antes mencionada explicando los motivos por los cuáles no pudiste consultar en tiempo y forma. Por ejemplo, la página estaba trabada o simplemente te olvidas.

¿Reclamar hará que se revea tu presincripción?

No. Fuentes oficiales aseguraron que todas las personas que realmente necesiten el dinero (no tienen recursos para comprar alimentos) van a recibir los 10000 de ANSES.

En el caso de que exista alguna incompetencia y pertenezcas al grupo de vulnerabilidad (emergencia familiar alimentaria) tu preiscripción se puede rever. En el resto de los casos NO. (montributo categoría C, tiene propiedades o autos a su nombre, tienen trabajo en blanco, el cónyuge tiene ingresos formales, etc).

Tengo una AUH y no cobré. ¿Debo reclamar?

No. Probablemente todavía no cobraste porque a raíz de los inconvenientes por la pandemia y el aislamiento, hay demoras en los pagos. En estos casos no hace falta enviar un mail o comunicarse al 130. Se espera que en el transcurso de esta semana se terminen de pagar todos los bono IFE correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y Embarazo.

Informe: Orlando Tirapu