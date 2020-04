La cuarentena obligatoria en la que está inmerso el país obligó algunas modificaciones en los trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social quien es el organismo encargado de tramitar todos los planes de emergencia que se están otorgando. Este mes, se había planeado que los préstamos de ANSES retomarán su habitual forma de entrega, pero por la cuarentena obligatoria esto no será así y continuará como hasta marzo.

Esto significa que no se podrá optar por un segundo préstamo y hay periodo de gracia. Debido a que no hay atención en las oficinas los jubilados no pueden tomar créditos hasta que se retome la atención. ANSES confirmó que los titulares de créditos vigentes NO podrán acceder a uno nuevo hasta junio del 2020.

Y explicaron que es porque se encuentra en análisis y proceso el re-cálculos de toda la deuda por la re-liquidación de los préstamos.

Para sacar un crédito no hay que sacar turno ni dirigirse a una oficina de anses. Ahora todo se hace por la web

Nuevo periodo de gracia

Para los que ya cuentan con préstamos vigentes se extenderá el periodo de gracia en abril y mayo. Es decir en esos meses NO se pagarán los préstamos otorgados.

¿Quiénes pueden tomar un préstamo?

Los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar (SUAF) que NO tengan un crédito vigente.

¿Cuánto pueden pedir?

Si cobras la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar de $3.100 podés pedir un préstamo de hasta $12.000 por cada Asignación. Es decir que si tenés varios hijos vas a poder ir sumando el préstamo por cada beneficio.

¿Cómo puedo sacar el préstamo con la Asignación?

Con la Asignación universal podés sacar el préstamo desde la página web a través del siguiente enlace MI ANSES CRÉDITOS. Se requiere clave de seguridad social.

¿Puedo pedir 2 préstamos a la vez?

No, con este cambio sólo se podrá tramitar un préstamo.

¿Cuándo voy a poder pedir otro crédito si tengo uno vigente?

En junio de 2020 se normalizaría esta situación y vas a poder pedir un segundo crédito. Mientras tanto hay que tener en cuenta que los préstamos no pueden superar el 20% del salario mensual que se percibe.

¿Cómo lo puedo devolver?

El crédito se puede devolver en 24 o 36 cuotas por cada Asignación que cobre.

Por ejemplo, en el caso de un préstamo de $16.500 para AUH se pagarán cuotas de $649.

Los que tomen nuevos créditos no tendrán periodo de gracia, devolverán el dinero normalmente.

¿Cuáles son los requisitos?

• Ser mayor de 18 años.

• Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito.

• Haber presentado la Libreta en los dos años anteriores.

• El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.

• Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

SACÁ TU PRÉSTAMO A TRAVÉS DE MI ANSES

¿Los jubilados pueden pedir un préstamo?

Por ahora, como las oficinas de ANSES están cerradas, los jubilados que deben hacer el trámite presencial no pueden solicitar nuevos préstamos.