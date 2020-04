Mañana es el último día para llenar el formulario por el Ingreso Familiar de Emergencia de ANSES (IFE). Además, el mismo día comienzan los pagos para todas aquellas personas, como las AUH, que tienen prioridad y no tienen que hacer ningún trámite.

En esta nota, te respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el bono extraordinario de 10.000 pesos que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social para aliviar los efectos económicos de la cuarentena.





Los pagos para AUH comienzan el viernes 3 de abril

¿Cómo sé si cobro el bono de ANSES de 10000 pesos?

En primer lugar hay que aclarar que el proceso de selección para monotributo y trabajadores informales todavía no empieza. Las autoridades van a empezar a analizar los casos a partir del día lunes y es probable que hasta la segunda semana de abril, no se tengan precisiones sobre quiénes van a cobrar y quiénes no.

En segundo lugar vale la pena destacar que tanto Asignación Universal por Hijo como Asignación por Embarazo no pasan por el filtro y cobran directamente a partir de mañana. Por tal motivo, si cobras una AUH, te pedimos que no consultes por ningún canal de comunicación si vas a cobrar o no porque el pago ya lo tenés confirmado. En los últimos días, los sitios web oficiales y la línea 130 colapsaron y sería de gran ayuda para todos que no entres a MI ANSES para realizar esta consulta en particular.



REITERAMOS: Si cobras una AUH, no hay necesidad de que te inscribas ni de entrar a tu cuenta MI ANSES ya que cobrarás en forma automática a partir de mañana.

Dicho esto, la forma de saber si vas a percibir el bono o no, va a ser la siguiente:

Ingresar de nuevo en la misma página (preinscripcion IFE) y volver a colorar tu DNI Si el sistema te pide que llenes otro formulario (de inscripción), esto significa que te van a pagar el bono siempre completes este trámite y cumplas con los requisitos. Si por el contrario, no te aparece nada, no calificas para cobrar el bono porque tu situación social es más favorable que la de otra persona.



¿Cómo averiguar o generar la clave de seguridad social?

Otra forma de consultar tus movimientos debes entrar a MI ANSES con la Clave de Seguridad Social. Para generarla te recomedamos ingresar al siguiente enlace y seguir las instrucciones que te mostramos a continuación. GENERAR CLAVE DE SEGURIDAD SOCIAL





Guía paso a paso para generar tu clave de seguridad social por primera vez.

Si tenes clave pero te la olvidaste, te recomendamos ver la siguiente consulta realizada por un beneficiario vía chat y respondida por un operario de la Seguridad Social.

Si necesitas cambiar tu clave, entra en el siguiente enlace: MODIFICAR MI CLAVE ANSES



IMPORTANTE: Hasta el 17 de abril el trámite para crear tu clave solo se puede hacer desde la APP MI ANSES o en la página www.anses.gob.ar. Recordemos que las oficinas estarán cerradas por el aislamiento obligatorio y preventivo que decretó el presidente.



¿Cómo cobrar el bono de 10000 de anses?

La buena noticias es que todavía estás a tiempo y no importa la terminación de DNI. Por la gran demanda de personas que necesitan el pago extra, ANSES permitirá a todas las terminaciones de documento poder anotarse hasta el viernes 3 de abril a las 23:59. Para llenar el formulario de pre-inscripción, deberás ingresar al siguiente enlace: (Pre-inscripcion IFE).

También existen rumores de que el plazo de pre-inscripción se podría extender pero eso, todavía no fue confirmado.



