ANSES | ¿Qué pasa con el segundo pago del plan Mi Pieza?

Actualmente muchas personas que resultaron ganadoras del segundo sorteo de Mi Pieza esperan el segundo pago del subsidio para poder avanzar con la obra en sus viviendas.

Sin embargo, se han registrado demoras en los depósitos, lo que generó muchas dudas e incertidumbre sobre el programa. En esta nota te contamos qué pasa, cuándo se paga y lo que hay que saber sobre la inscripción y próximo sorteo.

¿Qué pasa con el segundo desembolso de Mi Pieza?

Si bien desde Desarrollo Social u otro organismo relacionado no han dado una explicación oficial, lo cierto es que se registraron muchas demoras en los pagos. De hecho, según indicaron varias titulares en Anses al Día de El Ciudadano (lunes a viernes a las 14) ha pasado un mes desde el primer pago.

En ese sentido se recuerda que no hay un calendario de pagos ni fecha exacta, sino que es progresivo. Por otro lado, se estima que el problema se debe a la gran cantidad de subsidios para entregar y demoras en la aplicación Mi Pieza, que es obligatoria para tener el pago.

¿Algunas beneficiarias han cobrado?

Sí. Muchas titulares informaron a El Ciudadano que sí tienen acreditado el dinero del segundo desembolso. Así, ya se sabe que se están haciendo los depósitos, pero habrá que esperar a que se le otorgue a todas las ganadoras.

¿Cuándo depositan el segundo pago?

Los montos se depositan progresivamente y la segunda mitad se acredita cuando hayan demostrado a través de la aplicación que están avanzando con la obra en la vivienda. En ese sentido, desde la app se informa en qué etapa está cada persona y a partir de ahí se autorizan los pagos.

Por el momento habrá que esperar a que sigan pagando, lo que puede suceder incluso las primeras semanas de febrero. Sin embargo, también pueden hacer la consulta y reclamo en el siguiente formulario de preguntas de Mi Pieza.

Es importante consultar el saldo y chequear la aplicación Mi Pieza para tener todas las novedades y, sobre todo, conocer en qué etapa estás. Lo mismo pasa con las ganadoras del primer sorteo, que ahora esperan la segunda cuota del plan.

¿De cuánto es el segundo pago de Mi Pieza?

Los montos van de $100.000 a $240.000 de acuerdo al tipo de obra que se quiera realizar. El segundo pago es el 50%, es decir que se abonan primero $50.000 y después otros $50.000, por ejemplo.

¿Cómo se puede usar el subsidio?

Se puede realizar:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

Primero se debe usar el 40% con la tarjeta de débito para la compra de materiales y luego, el 60% restante se podrá retirar en efectivo para pagar los gastos relacionados, por ejemplo la mano de obra que llevará a cabo la construcción (albañil, gasista, plomero, etc.).

¿Hay que devolver el dinero por mes?

No, porque no es un crédito, así que no se devuelve el dinero por mes. Pero sí tiene sus requisitos y controles a cumplir. La persona que reciba esta ayuda económica debe gastar el 40% en materiales de construcción mediante débito y además demostrar el avance de la obra en la vivienda.

Si no se cumplen esos pasos, no cobrará la segunda cuota del plan y no podrá participar de futuros proyectos.

¿Cómo saber si salí sorteada en Mi Pieza?

En la página argentina.gob.ar, dentro del área de Desarrollo Social y luego Mi Pieza, está publicada la lista de ganadoras, donde se puede consultar y también descargar los resultados. Para saber si ganaste, podés seguir estos pasos:

1) Entrar a la página y hacer click en "nómina de ganadoras".

2) Ingresar número de documento, número de trámite (figura en el DNI y son 11 dígitos) y sexo que figura en el mismo.

3) Hacer click en "buscar" y consultar el listado.

¿Cómo saber si estoy inscripta en el programa?

Si tuvieron el certificado de vivienda familiar, completaron y enviaron el formulario de inscripción de Mi Pieza, entonces están inscriptas en el plan y deben esperar al próximo sorteo para saber si ganaron y recibirán el subsidio.

También pueden hacer la consulta en el formulario de preguntas y reclamos, que está en la página oficial de Mi Pieza.

Requisitos Mi Pieza

Ser mujer

Ser mayor de 18 años

Vivir en un barrio popular que esté en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Tener el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP

IMPORTANTE: es compatible con AUH y todos los planes sociales, trabajo en relación de dependencia y no es necesario ser dueño de la vivienda, ya que siendo inquilinos también pueden acceder.

Plan Mi Pieza ANSES inscripción 2022

La inscripción 2022 cerró el 23 de enero y por ahora no está disponible para que nadie se anote en el plan Mi Pieza. Sin embargo, lo más probable es que vuelvan a abrir durante el año, pero primero habrá que esperar a que se desarrolle el tercer sorteo en febrero.

Cuando puedan volver a anotarse, primero hay que obtener el Certificado de Vivienda Familiar en Mi ANSES. Una vez que la persona cuenta con la documentación y siempre que cumpla los requisitos, debe seguir estos pasos:

1) Entrar a la página oficial de Mi Pieza y seleccionar en el inicio el botón verde que dice "inscribite".

2) Hacer click en "ir al formulario".

3) Seguir los diferentes pasos. El primero es la validación de identidad y cumplimiento de requisitos. Se solicita nombre y apellido, número de DNI, número de trámite que figura en el documento, sexo y fecha de nacimiento, Luego, hacer click en "verificar datos". Así hay que seguir con el resto de los pasos hasta finalizar el formulario de inscripción.

En la siguiente nota te dejamos el paso a paso completo.

¿Qué hago si no tengo el certificado de vivienda?

A muchos interesados en acceder al plan les sucede que deben esperar a que su vivienda sea encuestada para obtener el certificado. En muchos casos incluso se les ha dicho desde ANSES o Desarrollo Social que hay una demora de 90 días.

En estos casos sólo resta esperar a tener el certificado, ya que es obligatorio para poder anotarse. Sin embargo, el programa continúa y es probable que sigan habilitando nuevas inscripciones durante el año.

¿Cuándo es el sorteo de Mi Pieza 2022?

El próximo sorteo (tercero), al que aplicarán todas las personas que se estén anotando desde noviembre, es el 14 de febrero de 2022. Los resultados del mismo se podrán ver dentro de las 72 horas posteriores a su finalización.

¿Cuándo cobran AUH y SUAF en febrero 2022?

DNI terminados en 0 ➡ lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1 ➡ martes 8 de febrero

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3 ➡ jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4 ➡ viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5 ➡ lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6 ➡ martes 15 de febrero

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8 ➡ jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9 ➡ viernes 18 de febrero

Estas fechas son para AUH con Tarjeta Alimentar, SUAF con complemento y para jubilados y pensionados con la mínima en febrero 2022.