ANSES | Cuándo y cuánto cobro en noviembre 2021

Noviembre está por empezar y, en medio de la expectativa por nuevos anuncios de bonos y ayudas económicas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó el calendario de pagos oficial para sus beneficiarios.

Además, con las medidas económicas recientes, muchos se preguntan cuánto van a cobrar, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo complemento para SUAF. Todos los detalles de montos y fechas en esta nota.

Pensiones no Contributivas (PNC)

Son el primer grupo en cobrar, en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 1 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: martes 2 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 3 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 4 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 5 de noviembre

En cuanto a los montos, las Madres de 7 hijos con PNC cobran lo mismo que la jubilación mínima, o sea $25.922 con el aumento que hubo en septiembre más los $12.000 de Tarjeta Alimentar. La Pensión por Vejez es el 70% de la mínima, es decir $18.145 aproximadamente, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es el 80%, o sea $20.738.

Por su parte, la Pensión por Discapacidad está en alrededor de $18.060. Por otro lado, las asignaciones familiares de las PNC se pagan desde el lunes 8 de noviembre al 9 de diciembre para todas las terminaciones de documento.

Jubilados y pensionados

Fechas para quienes cobran menos de $29.135:

DNI terminado en 0: lunes 8 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 9 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 10 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 11 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 12 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 15 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 16 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 17 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 18 de noviembre

DNI terminado en 9: jueves 18 de noviembre

Importante: el adelanto de los DNI finalizados en 9 al jueves 18 se da por el feriado del lunes 22, con el fin de que quienes cobran más de la mínima puedan empezar a percibir sus haberes el viernes 19 y no se atrasen los pagos.

Quienes superen los $29.135, perciben sus haberes:

Documentos finalizados en 0 y 1: viernes 19 de noviembre

Documentos finalizados en 2 y 3: martes 23 de noviembre (feriado del lunes 22)

Documentos finalizados en 4 y 5: miércoles 24 de noviembre

Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 25 de noviembre

Documentos finalizados en 8 y 9: viernes 26 de noviembre

Montos:

Jubilación o pensión mínima ➡ $25.922

Jubilación o pensión media ➡ desde $30.000 aproximadamente

Jubilación o pensión máxima ➡ $174.433

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH está en $4040 después del último aumento y recibe la asignación los mismos días que los jubilados y pensionados, es decir:

DNI terminado en 0: lunes 8 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 9 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 10 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 11 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 12 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 15 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 16 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 17 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 18 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 19 de noviembre

En este caso las fechas no se modifican por el feriado. Lo mismo pasa con la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF.

En octubre van a cobrar la asignación por cada hijo, Tarjeta Alimentar ($6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más ya que todavía no se anunció un aumento), el retenido de $7083 por cada chico si presentaron la Declaración Jurada en agosto y, en el caso de estar en Potenciar Trabajo, el monto de ese salario complementario que es la mitad del mínimo.

AUH fechas y montos NOVIEMBRE 2021

Importante: todas las asignaciones deben descontar del total a cobrar el monto de la cuota por créditos ANSES si están pagando uno actualmente.

Asignación por Embarazo (AUE)

La AUE también está en $4040 más $6000 de Tarjeta Alimentar (el cronograma es distinto). Las fechas de cobro de la asignación son:

DNI terminado en 0: miércoles 10 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 11 de noviembre

DNI terminado en 2: viernes 12 de noviembre

DNI terminado en 3: lunes 15 de noviembre

DNI terminado en 4: martes 16 de noviembre

DNI terminado en 5: miércoles 17 de noviembre

DNI terminado en 6: jueves 18 de noviembre

DNI terminado en 7: viernes 19 de noviembre

DNI terminado en 8: martes 23 de noviembre

DNI terminado en 9: miércoles 24 de noviembre

Liquidación SUAF: Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo se deposita los mismos días que la AUH, o sea:

DNI terminado en 0: lunes 8 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 9 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 10 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 11 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 12 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 15 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 16 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 17 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 18 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 19 de noviembre

Ahora que la asignación cobra doble porque tiene el complemento -que se seguirá pagando todos los meses o como mínimo hasta diciembre-, los montos son:

Tramo 1 (que cobran hasta $78.454 aproximadamente por su trabajo o son monotributistas A, B o C), la asignación pasa a ser de $10.126 por cada hijo (porque son otros $5063 más de salario) . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente.

(que cobran hasta $78.454 aproximadamente por su trabajo o son monotributistas A, B o C), . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente. Tramo 2 (entre $78.454 y $115.062 de ingresos por el empleo o monotributistas de categoría D), van a percibir $6830 por cada hijo. Es decir que a partir de los dos chicos menores a cargo, son unos $12.830. Así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de hijos.

Lo que hay que recordar es que la liquidación SUAF depende de la zona y el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). A medida que el ingreso sube, la asignación baja.

LIQUIDACIÓN SUAF CON COMPLEMENTO

Asignación por Prenatal y Maternidad

Documentos finalizados en 0 y 1: miércoles 10 de noviembre

Documentos finalizados en 2 y 3: jueves 11 de noviembre

Documentos finalizados en 4 y 5: viernes 12 de noviembre

Documentos finalizados en 6 y 7: lunes 15 de noviembre

Documentos finalizados en 8 y 9: martes 16 de noviembre

Esta asignación es el básico de SUAF, los $5063 generales. Es decir que, si bien no se especificó si el complemento va para este grupo, se espera que también cobre doble.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Para todas las terminaciones de documento, hay dos pagos:

1° quincena ➡ viernes 5 de noviembre al 9 de diciembre

2° quincena ➡ viernes 19 de noviembre al 9 de diciembre

Van a cobrar:

Asignación por Nacimiento: con ingresos del grupo familiar de hasta $210.278, cobran $5.903,85

con ingresos del grupo familiar de hasta Asignación por matrimonio: con ingresos del grupo familiar de hasta $210.278, cobran $8.840,6

con ingresos del grupo familiar de hasta Asignación por Adopción: con ingresos del grupo familiar de hasta $210.278, perciben $35.311,81

Fondo de Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 ➡ martes 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3 ➡ miércoles 24 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5 ➡ jueves 25 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7 ➡ viernes 26 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9 ➡ lunes 29 de noviembre

Generalmente el mínimo a percibir es de $6000 y el máximo de $10.000.

Tarjeta Alimentar noviembre 2021

Desde noviembre, los montos de la Tarjeta Alimentaria se empiezan a depositar directamente en la cuenta de la AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos. Esto quiere decir 3 cosas:

Van a poder extraer el dinero en efectivo del cajero y van a poder comprar otros artículos y no sólo alimentos, siempre y cuando sean para los chicos. Ahora no se corre el riesgo de que suspendan la tarjeta.

en efectivo del cajero y van a poder comprar otros artículos y no sólo alimentos, siempre y cuando sean para los chicos. Ahora no se corre el riesgo de que suspendan la tarjeta. Se deja de usar el plástico , o sea que las fechas son anticipadas y unificadas para todas. Aquellas que tienen la tarjeta física de Alimentar, deben guardarla por las dudas de que en un futuro haya cambios.

, o sea que las fechas son anticipadas y unificadas para todas. Aquellas que tienen la tarjeta física de Alimentar, deben guardarla por las dudas de que en un futuro haya cambios. Las fechas de carga de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2021 son las mismas según el cronograma de las asignaciones y pensión.

Por otro lado, aún no se confirmó el aumento, por lo que los montos siguen siendo los mismos. En el caso de confirmarse, será comunicado, aunque es probable que sea después de las elecciones de noviembre.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro con liquidación

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.

Qué se sabe de los bonos y ayudas económicas

Por el momento no se confirmaron los bonos para jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH). Si bien trascendió que desde el lunes se pagaría un bono a las jubilaciones, desde el Gobierno no se ha hecho ningún anuncio oficial nuevo.

Esto no quiere decir que no se vaya a pagar un bono o que vengan ayudas económicas. Sí habrá pagos extras o beneficios para todos estos grupos e incluso suena fuerte el aumento de la Tarjeta Alimentar para AUH, pero hay que esperar la confirmación.

Además, desde ANSES ya se había anticipado que primero se debe tomar la inflación de octubre -que sale entre el 1 y el 5 de noviembre- y además que pasen las elecciones del 14 de noviembre, ya que la Justicia suspendió pagos como el bono de $5000 y el bono de $15.000 para artistas porque no se pueden abonar antes de los comicios.

Con todo este contexto, sólo habrá que aguardar más anuncios, pero el objetivo es "ganarle a la inflación", según el Gobierno, antes de fin de año.

Qué planes están confirmados y quiénes son compatibles

En primer lugar hay que recordar que en diciembre se da el próximo aumento por Fórmula de Movilidad, que puede ser de entre el 11% y el 15% y está confirmado para jubilados, pensionados y asignaciones.

Plan Mi Pieza para arreglar, mejorar o ampliar la vivienda. Es para mujeres en barrios populares y es compatible con AUH, SUAF, jubilación, pensión, trabajo registrado, etc.

Potenciar Trabajo con aumento, Es compatible con AUH y el Monotributo Social.

Complemento para SUAF (cobra doble)

Bono cultural de $5000. Compatible con AUH, Progresar, PNC, entre otros, pero de 18 a 24 años.

Para AUH, además, sigue la Tarjeta Alimentar que desde noviembre deja de usar el plástico y se paga en la cuenta de la asignación . También la posibilidad de cobrar el acumulado si presentan la Declaración Jurada en Mi ANSES.

. También la posibilidad de cobrar el acumulado si presentan la Declaración Jurada en Mi ANSES. También está la posibilidad de acceder a la tablets gratis del plan Conectando con Vos del ENACOM.