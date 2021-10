ANSES | Cuánto y cuándo se carga la Tarjeta Alimentar en noviembre

Está por arrancar noviembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para empezar un nuevo calendario de pagos. Lo mismo hace el Ministerio de Desarrollo Social, que cargará la Tarjeta Alimentar en las cuentas de las asignaciones.

Con los cambios que se dieron en los últimos días, el cronograma de cobros se adelanta también teniendo en cuenta el feriado del lunes 22 de noviembre. Entonces, ¿Cómo quedan las fechas?

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar en noviembre 2021?

Como desde noviembre se confirmó que se depositarán los montos de la Tarjeta Alimentaria directamente en la cuenta de la AUH o AUE, lo más probable -aunque no se haya informado- es que se cobre todo junto (asignación y tarjeta) durante el cronograma de la asignación.

Las fechas de cobro estimadas son:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 8 de noviembre

DNI terminados en 1 ➡ martes 9 de noviembre

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 10 de noviembre

DNI terminados en 3 ➡ jueves 11 de noviembre

DNI terminados en 4 ➡ viernes 12 de noviembre

DNI terminados en 5 ➡ lunes 15 de noviembre

DNI terminados en 6➡ martes 16 de noviembre

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 17 de noviembre

DNI terminados en 8 ➡ jueves 18 de noviembre

DNI terminados en 9 ➡ jueves 18 o viernes 19 de noviembre

CUÁNTO COBRA AUH CON POTENCIAR Y ALIMENTAR NOVIEMBRE

¿Cuándo se acredita para las Madres de 7 hijos?

DNI terminados en 0 y 1 ➡ lunes 1 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3 ➡ martes 2 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5 ➡ miércoles 3 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7 ➡ jueves 4 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 5 de noviembre

Si bien no se especificó cómo van a cobrar las Madres de 7 hijos con PNC, se espera que para este grupo también sea unificado, siempre en sus fechas de cobro que son las primeras del mes.

TARJETA ALIMENTAR PNC MADRES NOVIEMBRE 2021

¿Se cobra con aumento?

Por el momento no se ha confirmado ni anunciado un aumento en los montos, por lo que se espera que en noviembre sean los mismos:

Asignación por Embarazo (AUE) ➡ $6000

AUH con un hijo de hasta 14 años ➡ $6000

AUH con dos hijos de hasta 14 años ➡ $9000

AUH con tres hijos o más de hasta 14 años ➡ $12.000

Madres de 7 hijos con PNC (hasta 14 años) ➡ $12.000

AUH por discapacidad no tiene límite de edad

¿Se podrá extraer el dinero?

Sí, a partir del mes que viene se va a poder extraer el efectivo de la cuenta o hacer las compras con débito, lo cual las favorece porque pueden tener 15% de descuento y reintegros en comercios adheridos y así lograr que el dinero rinda un poco más.

Así, el presidente Alberto Fernández destacó que "las familias van a poder organizar mejor sus compras y se amplían las posibilidades de consumo". Además, el objetivo es que tengan los montos a principio de mes junto a la asignación para contar con más saldo a la hora de hacer las compras.

Cómo consultar el saldo

Una persona que ya está dentro del padrón, también tiene diferentes formas de saber el saldo de su cuenta, ya sea que tenga la tarjeta física o no. Se puede hacer a través del Home Banking del banco o su app para celulares, cajero automático, mensajes de texto y diferentes números de teléfono habilitados.

TODAS LAS FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE LA TARJETA ALIMENTAR

Cómo hacer el reclamo por falta de pago

El reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón, pero recordá esperar 48 horas:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

¿Van a anunciar la Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados?

Si bien trascendió la posibilidad de que entren al plan alimentario los jubilados, pensionados y quizás Pensiones no Contributivas (PNC), no fue confirmado y no se anunció nada al respecto.

En el caso de que sea cierto, tampoco se sabe cuándo podrían hacer el anuncio, ya que hay varios comunicados que se están esperando, como también el posible bono para estos grupos.

La realidad es que están en consideración desde hace 7 meses aproximadamente y, por otro lado, va a depender de la inflación de este mes, tal como indicó la directora de ANSES, Fernanda Raverta.