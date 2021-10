ANSES | De cuánto es el próximo aumento para asignaciones y jubilados

Mientras se esperan los anuncios oficiales sobre el pago de un bono a diferentes grupos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que lo están esperando desde hace varias semanas, hay otro pago asegurado para terminar el año.

Se trata del aumento por Fórmula de Movilidad que se da de forma trimestral. El último fue en septiembre y en diciembre se vuelven a incrementar varias prestaciones.

¿De cuánto fue el aumento en septiembre?

En septiembre se otorgó el 12,39% de aumento, lo que llevó a la jubilación mínima a $25.922, a $4040 la AUH y a $5063 la asignación familiar SUAF, que además desde octubre cobra el doble porque tiene el complemento.

¿Cuándo llega el próximo incremento?

Como se da de manera trimestral, el nuevo incremento llega en diciembre con el cronograma de pagos definido por ANSES para dicho mes. Este aumento sí está totalmente confirmado desde principio de año y se espera que lleve la suba del año a un 36% aproximadamente.

¿Quiénes van a cobrar con aumento?

Jubilados y pensionados

Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos, Vejez, Discapacidad, PUAM)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Cuánto van a cobrar en diciembre 2021

No se sabe con exactitud de cuánto va a ser el aumento, pero teniendo en cuenta que el último fue del 12,39% y que primero se debe evaluar la inflación de octubre y noviembre, que será de algunos puntos más, se estima que podría llegar a ser del 15%.

Es importante saber que ese valor no está confirmado, ya que desde ANSES todavía no se comunicó oficialmente de cuánto será el incremento. En ese sentido, los montos siguientes también son aproximados:

Jubilación mínima ➡ $25.922 (actual) + $3.888 (aumento 15%) = $29.810 aproximadamente en diciembre.

PNC Madres de 7 hijos ➡ Igual a una jubilación mínima.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUE ➡ $4040 + $606 = $4.646 aproximadamente en diciembre.

Asignación Familiar SUAF ➡ $5063 + $760 = $5.822 en diciembre. Hay que tener en cuenta que el aumento impacta a dos meses vencidos.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ➡ $20.738 + $3.110 = $23.848

Pensión por Vejez ➡ $18.145 + $2.722 = $20.867 aproximadamente en diciembre

Pensión por Discapacidad ➡ $18.060 + $2.709 = $20.769 aproximadamente en diciembre

Qué se sabe de los bonos y pagos extras

Por el momento no se confirmaron los bonos para jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH). Si bien trascendió que desde el lunes se pagaría un bono a las jubilaciones, desde el Gobierno no se ha hecho ningún anuncio oficial nuevo.

Esto no quiere decir que no se vaya a pagar un bono o que vengan ayudas económicas. Sí habrá pagos extras o beneficios para todos estos grupos e incluso suena fuerte el aumento de la Tarjeta Alimentar para AUH, pero hay que esperar la confirmación.

Además, desde ANSES ya se había anticipado que primero se debe tomar la inflación de octubre -que sale entre el 1 y el 5 de noviembre- y además que pasen las elecciones del 14 de noviembre, ya que la Justicia suspendió pagos como el bono de $5000 y el bono de $15.000 para artistas porque no se pueden abonar antes de los comicios.

Con todo este contexto, sólo habrá que aguardar más anuncios, pero el objetivo es "ganarle a la inflación", según el Gobierno, antes de fin de año.

Qué planes están confirmados y quiénes son compatibles

Plan Mi Pieza para arreglar, mejorar o ampliar la vivienda. Es para mujeres en barrios populares y es compatible con AUH, SUAF, jubilación, pensión, trabajo registrado, etc.

Potenciar Trabajo con aumento, Es compatible con AUH y el Monotributo Social.

Complemento para SUAF (cobra doble)

Bono cultural de $5000. Compatible con AUH, Progresar, PNC, entre otros, pero de 18 a 24 años.

Para AUH, además, sigue la Tarjeta Alimentar que desde noviembre deja de usar el plástico y se paga en la cuenta de la asignación. También la posibilidad de cobrar el acumulado si presentan la Declaración Jurada en Mi ANSES.