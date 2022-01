ANSES | Cómo acceder al Plan Mi Compu para jubilados 2022

En los últimos días surgió la duda sobre las computadoras a las que pueden acceder los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, la buena noticia, es que siguen disponibles.

Se trata del Plan Mi Compu, que se suma a otras posibilidades como los créditos ANSES y del Banco Nación, entre otros. En esta nota te damos todos los detalles y el anticipo sobre fechas y montos de cobro en febrero 2022.

¿Qué es el plan de computadoras?

Se trata del Plan Mi Compu, que otorga créditos del Banco Nación para poder comprar computadoras. La financiación es en gran cantidad de cuotas y con una tasa baja y fija, lo que hace que sea más fácil poder acceder a un dispositivo y así hacer diferentes trámites por internet.

Cabe recordar que no es un subsidio ni computadoras gratis, sino que es un crédito -como los de ANSES- que después se descuenta por mes para terminar de pagarlo.

¿Quiénes pueden acceder?

Está destinado sólo a los jubilados y pensionados de ANSES que tengan Banco Nación, es decir que cobran su jubilación o pensión a través de esa entidad.

¿Cómo funciona el programa?

El plan Mi Compu Jubilados del Banco Nación otorga hasta $300.000 para la compra de computadoras a través de EXO Informática y las cuotas, según indica la entidad bancaria, no pueden superar el 30% de los haberes mensuales.

En ese sentido, la página web del BNA destaca sobre el programa:

Hasta 40 cuotas o meses.

Entrega de equipos (computadoras) sin cargo en todo el país.

Pocos requisitos.

Se puede cancelar de forma anticipada y total sin cargo.

Los interesados pueden ver el catálogo a través de la página web de EXO Informática o llamar al 0810-1222-396.

Fuente: Banco Nación

¿Qué documentación hay que presentar?

DNI original y fotocopia

CUIL de ANSES. Podés acceder a tu CUIL haciendo click acá

Últimos dos recibos de jubilación o pensión

Último resumen de la tarjeta de crédito o la factura de un servicio a nombre del solicitante del crédito (luz, gas, telefonía, etc.)

¿Cuánto hay que pagar y en cuántas cuotas?

Como se mencionó antes, son hasta 40 cuotas con una tasa fija y las mismas se van a descontar directamente de la jubilación o pensión que cobran por mes. Esto quiere decir que tampoco tienen que ir todos los meses a abonar el crédito del plan, sino que el Banco Nación restará ese monto del haber mensual. En el caso de comprar una computadora, vas a ver detallado el descuento en el recibo de haberes.

¿Cómo hacer el trámite del plan Mi Compu?

Los interesados deben ingresar a la página web del Banco Nación y seleccionar Mi Compu Jubilados dentro de la pestaña "Préstamos". Estos son los pasos:

1) Ingresar a la página web ➡ seleccionar "Personas" ➡ seleccionar "Préstamos" ➡ seleccionar "Para jubilados y Pensionados". Dentro de esta última categoría vas a encontrar "Mi Compu Jubilados" y otros tipos de créditos. Deberás elegir el programa Mi Compu para acceder a la información y empezar el trámite.

2) En el margen izquierdo de la página deben seleccionar "Solicitar producto".

3) Completar formulario con datos como nombre y apellido, DNI, correo electrónico, teléfono y seleccionar la opción "¿Sos cliente del Banco?", en el caso de serlo.

4) Seleccionar el producto que desea (Mi Compu Jubilados), sucursal del Banco de acuerdo a su provincia y finalmente introducir un código que otorga la página. Se deberá enviar el formulario y luego el Banco Nación será el encargado de contactar a la persona para continuar el trámite.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados?

En febrero, siguen percibiendo los mismos montos que en enero, ya que el próximo aumento es en marzo. O sea que cobran:

Una persona que tiene jubilación o pensión mínima, percibe en enero $29.062

En el caso de que tengan los dos haberes mínimos, jubilación y pensión, cobran $58.124

En general una jubilación media parte de los $32.000

Jubilación máxima ➡ $195.557

¿Cuándo cobro en febrero 2022?

Si bien el calendario oficial todavía no fue publicado por ANSES, ya se están anticipando las fechas de cobro. En febrero 2022, los jubilados y pensionados con la mínima cobran los días:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1 ➡ martes 8 de febrero

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3 ➡ jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4 ➡ viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5 ➡ lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6 ➡ martes 15 de febrero

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8 ➡ jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9 ➡ viernes 18 de febrero

Las mismas fechas de cobro corresponden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Tarjeta Alimentar y a la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF con complemento. Luego, los que superen la mínima deberían empezar a percibir sus haberes el lunes 21 de febrero aproximadamente.

¿Cuándo hay aumento en 2022?

En marzo es el nuevo aumento por Ley de Movilidad, que podría ser del 12% aproximadamente. Los próximos serán en junio, septiembre y diciembre de 2022. Además, el mismo mes se abona la ayuda escolar 2022 a todas las personas que tengan una asignación universal o una asignación familiar por hijo (incluye a jubilados, pensionados y PNC con asignación).

AUMENTOS CONFIRMADOS 2022

¿Los jubilados pueden pedir créditos ANSES?

Sí, están disponibles para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) de mayores de edad. Quiénes no los tienen habilitados todavía son las asignaciones.

El trámite se puede hacer por internet -si tienen una clave de nivel 3- o de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo. Estos también se descuentan por mes.

¿Hay Tarjeta Alimentar para jubilados?

No, la Tarjeta Alimentaria no es compatible con jubilados y pensionados. Sólo la reciben AUH y PNC Madres de 7 hijos, con chicos de hasta 14 años o por discapacidad hasta los 18 años. En marzo se volverá a actualizar el padrón, por lo que si hay novedades será en ese momento, aunque no hay nada confirmado.