ANSES | AUH: fechas y montos de cobro en febrero 2022

Empezó la última semana de enero y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se prepara para arrancar con el calendario de pagos oficial de febrero 2022 para todos los beneficiarios.

El segundo mes del año viene nuevamente con algunos pagos adicionales que ya son fijos, sobre todo para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Cuándo cobro AUH febrero 2022?

Si bien ANSES todavía no publicó el cronograma definitivo, ya se anticipan las posibles fechas de cobro para AUH:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1 ➡ martes 8 de febrero

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3 ➡ jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4 ➡ viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5 ➡ lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6 ➡ martes 15 de febrero

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8 ➡ jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9 ➡ viernes 18 de febrero

A su vez, los mismos días les corresponden a la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF y a jubilados y pensionados que cobran la mínima o no superan la suma de $32.664.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar en febrero 2022?

Se continúa depositando en la cuenta donde perciben la asignación, o sea según el cronograma de ANSES. Esto quiere decir que cobran los montos de la Tarjeta Alimentaria en los días mencionados por terminación de DNI, es decir desde el lunes 7 de febrero. Además:

Pueden retirar el dinero en efectivo y hacer otro tipo de compras más allá de los alimentos, siempre y cuando sea para sus hijos.

No necesitan usar el plástico de la Alimentar y las fechas ya no se dividen entre quienes tienen la tarjeta y aquellos que no.

No se descarta que pueda llegar algún beneficio. Se espera algún tipo de aumento, complemento o bono, pero por ahora no está nada confirmado.

¿Quiénes cobran de forma anticipada en febrero?

Las Pensiones no Contributivas (PNC) con documentos 6, 7, 8 y 9 tienen el pago adelantado en febrero. En ese sentido, las PNC Madres de 7 hijos también van a recibir el depósito de la Tarjeta Alimentaria antes, ya que se paga en los mismos días.

El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ martes 1 de febrero

DNI terminados en 2 y 3 ➡ miércoles 2 de febrero

DNI terminados en 4 y 5 ➡ jueves 3 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 ➡ viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 4 de febrero

¿Cuáles son los pagos fijos y adicionales de la AUH?

En febrero, la AUH percibe:

Asignación de $4541 por cada hijo.

Tarjeta Alimentar , cuyos montos por ahora son: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres o más. Podría tener aumento.

, cuyos montos por ahora son: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres o más. Podría tener aumento. Retenido 20% si presentaron la Declaración Jurada en diciembre de 2021. Son $7083 por cada hijo, aunque desde marzo se podrá presentar la nueva declaración y un retenido más alto.

en diciembre de 2021. Son $7083 por cada hijo, aunque desde marzo se podrá presentar la nueva declaración y un retenido más alto. Salario complementario si están en Potenciar Trabajo . Este aumenta en febrero y llegaría a unos $16.400 aproximadamente.

. Este aumenta en febrero y llegaría a unos $16.400 aproximadamente. Pueden acceder al plan Más Cultura , que abrirá nuevas inscripciones, y al subsidio de Mi Pieza , cuyo nuevo sorteo es el 14 de febrero.

, que abrirá nuevas inscripciones, y al , cuyo nuevo sorteo es el 14 de febrero. A todo esto deben restarle la cuota si están pagando un crédito ANSES.

¿Cuánto cobro con descuento por créditos?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 cada mes a las AUH que están pagando un préstamo. Según los valores que difundió ANSES, se estaría restando aproximadamente $554, lo que quiere decir que la asignación a cobrar será de $3981.

Si hacemos ese mismo descuento con AUH por discapacidad, este grupo estaría cobrando $14.419.

¿Cuánto cobra AUH en total en febrero 2022?

Como fijo, una persona con un solo hijo cobra $17.624 (asignación, Tarjeta Alimentar y retenido). De todas formas hay que tener en cuenta que los montos varían de acuerdo a los diferentes cobros que tenga una persona y la cantidad de hijos menores de 18 años o con discapacidad a su cargo.

¿Hay créditos ANSES para AUH?

Por ahora no están disponibles para la asignación universal ni para SUAF, pero es muy probable que se habiliten en algún momento del 2022. No hay una fecha exacta y, como dijo el titular Carlos Gallo en Anses al día, los préstamos están en constante evaluación pero todavía no hay nada definido.

Quienes sí pueden sacar créditos son los jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC).

¿Cuándo hay aumento 2022?

El próximo aumento por Ley de Movilidad es en marzo 2022. En dicho mes se incrementarán las asignaciones, jubilaciones, pensiones y PNC. Los demás aumentos son en junio, septiembre y diciembre.

Así, en marzo suben los haberes de los beneficiarios y hay otros extras como la ayuda escolar y otros posibles incrementos como la Tarjeta Alimentaria.

¿Cuánto y cuándo cobran la ayuda escolar?

Actualmente la ayuda escolar es de $4758. Sin embargo, en marzo tendría un nuevo aumento. Ese mes se abonará automáticamente a todas las personas que hicieron el trámite antes del 31 de diciembre de 2021.

Aquellas que lo hayan hecho después, van a cobrar un poco más adelante. Por los chicos de 4 años que están ingresando al sistema escolar hay que presentar el formulario de escolaridad y se paga a los 90 días. Ahora bien, durante 2022 hay que volver a hacer el trámite y también hay tiempo hasta fin de año.

AYUDA ESCOLAR ANUAL 2022

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Es importante recordar que, aunque tienen el calendario de ANSES para cobrar, cada titular tiene su fecha y liquidación personal que puede consultar por internet. Esto quiere decir que la fecha de cobro por terminación de DNI puede coincidir o no. Para conocer esos datos pueden:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.