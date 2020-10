"Soy un mutante": transformó su cara con tatuajes, operaciones y hasta una bifurcación de lengua

Hay quienes ven la transformación corporal como un arte. Uno de ellos es el joven italiano Nicolo Saverino, que afirma tener el 70% de su cuerpo cubierto de tatuajes y no pretende detenerse hasta completar el 100%. En una entrevista con el diario Daily Mail, el artista explicó: "Mucha gente elogia mi aspecto, me felicita por ser libre de expresarme a través de mi magnífico arte". Además de la gran cantidad de tatuajes negros, su apariencia se compone de unos 13 piercings y alteraciones óseas, como los dos cuernos que tiene en la frente.

Saverino afirma que su familia y amigos aceptan su estilo de vida y lo apoyan incondicionalmente: "Enfrenté muchos problemas mientras crecía y tuve que superar muchos obstáculos, lo que también me llevó a cambiar mi apariencia. Mi abuela, a quien llamo mamá, y mi abuelo me criaron. Mi madre no estuvo presente en mi vida".