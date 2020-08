VIDEO: Así mata a sus presas el temible escorpión africano

Todo el mundo sabe que los escorpiones son, al igual que otros arácnidos, criaturas muy peligrosas. Sin embargo, su letalidad varía según su especie, y es por esto que existen algunos más letales que otros. Si bien la mayoría de estos artrópodos posee veneno para defenderse y atacar a sus presas, no todos tienen la capacidad de matar humanos, pero sí a los insectos y animales de los que se alimentan.

En este video, podemos ver cómo un escorpión africano (pandinus imperator) utiliza sus habilidades para matar rápidamente a un gusano. Este espécimen es conocido por ser uno de los más grandes en su especie, llegando a medir 23 centímetros y pesar 30 gramos.

En las imágenes podemos ver la facilidad con que un escorpión emperador puede abatir a un insecto del que va a alimentarse. No obstante, se sabe que su veneno no es capaz de matar a seres humanos, ya que su efecto es similar al de una picadura de abeja. Por lo tanto, su ataque podría provocarnos un gran dolor pero no matarnos, a menos que suframos algún tipo de alergia o enfermedad.