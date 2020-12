Video: este padre y su bebé crean el entrenamiento de tenis más viral posible

El conmovedor video de un aficionado del tenis entrenando junto a su bebé no para de conmover a usuarios en redes sociales y portales de internet. Es que, como se puede ver en las imágenes, el hombre no sólo llevó a la criatura a presenciar el entrenamiento, sino que decidió hacerle formar parte de la rutina que armó para practicar el deporte. Como no podía ser de otra manera, la tierna escena se volvió viral y ahora suma millones de reproducciones.

Así, sentado cómodamente en el canasto de las pelotas, el pequeño fue arrojandolas una a una aportando lo suyo para que su padre pudiera entrenar a su lado. Mirá el video que ya es furor en internet: