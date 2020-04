El desafío viral que enloquece: ¿es real el perro o es una estatua?

En tiempos de cuarentena los desafíos virales y los entretenimientos que encontramos en las redes sociales se transforman en compañías ideales para que el reloj corra más rápido.

Pero más de una vez encontramos ciertos retos que, de tan buenos que son, nos dejan pensando durante horas hasta que finalmente se pueden resolver y así pasar a otro. Esto es lo que ocurrió en la web durante algunas horas con una imagen muy particular de un perro que mantuvo inquietantes a los usuarios sobre unja simple pregunte: ¿Es real o se trata de una estatua?

Seguramente estuviste mirando la foto durante horas y probablemente creíste que se trata de una estatua pero dejame contarte que no.... el perro es real. Y no solo es real sino que también tiene nombre. En la foto anterior acabas de conocer a Piper y como si fuera poco el perro hasta tiene cuenta de Instagram, la cual por supuesto fue creada por Alessandra Pineda, su dueña.

El particular aspecto de este animal tiene que ver con que es una raza muy especial llamada Xoloitcuintle, mejor conocida como "Xolo" y de origen mexicano. Las características principales de este perro es tener un perfil esbelto y no tiene pelo o al menos no se le observa.

Pero más allá de su llamativa apariencia a su vez es un animal con un significado espiritual muy importante. Para el pueblo azteca era el can que estaba al lado de una persona fallecida a la hora de ingresar al inframundo, por lo que era enterrado junto a su dueño para dicho proceso.

Según las creencias, debe ser un perro totalmente negro y sin manchas ya que si las presenta significa que anteriormente ya acompañó a otro ser humano y "no serviría" para su función mítica. Lo cierto es que más allá de todo esto, los usuarios en las redes hicieron estallar las mismas intentando descubrir si era un ser viviente o solamente un muy buena obra o escucltura.

¿A vos te costó mucho verificarlo o aún creés que se trata de una estatua?